Рада відмовилась від військового збору з бізнесу: причина

Норма про запровадження військового збору з доходу бізнесу не потрапила до фінальної редакції податкового законопроєкту

Верховна Рада відмовилась від ідеї ввести військовий збір в розмірі 1% з доходів бізнесу в рамках майбутніх податкових змін в країні. Про це йдеться у фінальній версії урядового законопроєкту №11416-д, який комітет рекомендував до схвалення в першому читанні.

Про це розповів народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Так, серед нововведень, які були у початковій редакції законопроєкту, була норма про військовий збір в розмірі 1% з доходів бізнесів. Однак проти цього категорично виступили експерти та підприємці.

Документ 3 вересня був розглянутий парламентом, для його схвалення у першому читанні не вистачило двох голосів — набралось 224 з 226 необхідних. Тому законопроєкт відправили на повторне перше читання, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Через що відмовились від військового збору з бізнесу

Одною з головних вад такої ідеї Гетманцев назвав новаторство. За його словами, будь-який новий податок гірний за той, що вже існує.

«Чинний податок уже перерозподілився на всю економіку, є досвід його правозастосування, зрозумілі шляхи уникнення оподаткуванню і протидії цьому», — пояснив нардеп.

За його словами, податок з обороту має каскадний ефект. Протягом довгого ланцюга, який проходить товар від виробника до кінцевого споживача, на кожному етапі нараховується податок з обороту. І, наприклад, на шляху «виробник – оптовик – роздріб» сплатити уже потрібно не 1%, а 3%.

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Таким чином, введення цього податку стимулювало б створення вертикально інтегрованих структур. Це мало б деструктивний вплив на українську економіку.

Іншою проблемою є те, що наразі в Україні рентабельність багатьох бізнесів є мінімальною, на межі 1%. Серед них гуртова торгівля, страхування, низка фінпослуг. З цієї причини цей податок також був би неправильним і лише зашкодив бізнесу.

В результаті під час дискусій було вирішено відмовитись від військового збору з бізнесу. Потенційно держбюджет міг би отримати 48,5 млрд грн від цього податку у 2024 році.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення.

Після цього у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

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За матеріалами РБК-Україна