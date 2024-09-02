Де Україна візьме 500 млрд грн на оборону — законопроєкт

Українська влада планує скоротити видатки та підняти податки, щоб залучити додаткові кошти на армію. Для цього було створено новий законопроєкт

Наразі у державному бюджеті не вистачає 500 млрд грн до кінця року для повноцінного забезпечення країни у війні з агресором. І особливо гостро питання додаткових коштів стало, коли профільний комітет ВР скоротив очікувані надходження від податкового законопроєкту зі 125 млрд грн до 30 млрд після обговорень з Мінфіном, бізнесом та НБУ.

Тому влада вирішила знайти необхідні для армії кошти іншим шляхом. Зокрема написати новий проєкт закону, врахувавши нюанси попереднього, урядового, документа.

Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook. За її словами, комітет вже підтримав законопроєкт і рекомендував парламенту його ухвалити.

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Основні положення законопроєкту

Рада планує отримати більше від продажу ОВДП на внутрішньому ринку. Державні папери купуватимуть банки – їхній вклад з урахуванням погашення має збільшитись зі 160 млрд грн до 216 млрд до кінця року.

Видатки по обслуговуванню і погашенню державного боргу планують скоротити зі 125,6 до 115,4 млрд грн.

Також покращились прогнози у питанні детінізації – очікується 100 млрд грн від перевиконання податків і зборів. Раніше йшлося про 76 млрд.

Близько 12,7 млрд грн залучать від акцизів на пальне та тютюн, а внаслідок податкових змін — ще 30 млрд грн.

Також 25,5 млрд грн до бюджету принесе відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду.

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Як планують скоротити видатки

Згідно з документом, цього року держава планує зекономити на наступних напрямках:

11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому, зокрема з програми «розвитку ОПК». Це кошти так званого військового ПДФО.

4,5 млрд грн – відмова від поповнення Резервного фонду, яке було передбачене у версії урядового законопроєкту.

1 млрд грн – економія коштів Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульту, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтеграції, Мінвідновлення, ЦВК тощо.

662,2 млн грн – з Державної митної служби.

227,8 млн грн – скорочення видатків на утримання органів влади.

Також законопроєкт передбачає тимчасову (з 1 жовтня до кінця року) зміну частки, яку отримуватиме держбюджет з військового ПДФО. У загальний фонд йтиме 59% військового ПДФО, тоді як зараз цей показник становить лише 25%. Частка спеціального фонду залишиться на рівні 41%.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення.

Після цього у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Крім податку для банків планується додати підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність по податку на доходи фізичних осіб.

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За матеріалами Forbes