Скільки грошей отримали місцеві бюджети від податків — Леся Карнаух

04.11.2025 19:00
Ольга Деркач

Місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн за січень – жовтень 2025 року. Ці надходження – фінансова основа громад, яка дозволяє реалізувати важливі для людей соціальні та інфраструктурні проєкти.

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5%, або на 51,2 млрд грн.

«Майже 60 % усіх надходжень до місцевих бюджетів – ПДФО. Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6 % до показника минулого року)», – зазначила вона.

Також серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:

  • єдиний податок – 65,5 млрд грн (+11,2% до відповідного періоду минулого року);
  • податок на майно – 49,2 млрд грн (+16%);
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,6 млрд грн (+23%);
  • екологічний податок – 1,2 млрд грн (+13,5%);
  • туристичний збiр – майже 0,3 млрд грн (+35,7%);
  • збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – майже 0,2 млрд грн (+23,8%).

Читайте також: Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

«Стабільні надходження – спільний результат бізнесу та ефективного адміністрування податків з боку ДПС. І йдеться не лише про контроль. Ми розвиваємо цифрові сервіси для зручної сплати і звітування, надаємо консультаційну підтримку бізнесу через Офіси податкових консультантів у 20 регіонах, формуємо прозорі умови для всіх платників», – наголосила в. о. Голови ДПС.

Нагадуємо, що для консультативної підтримки бізнесу у 20 регіонах працюють Офіси податкових консультантів. Фахівці допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень податкового законодавства.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
