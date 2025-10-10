close-btn
Рада ухвалила створення Кіберсил у складі ЗСУ

10.10.2025 16:30
Ольга Деркач

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо створення Кіберсил у складі Збройних Сил України

Фото: freepik.com

За інформацією кореспондента «Укрінформ», за відповідну ініціативу проголосували 255 народних депутатів.

Законопроєкт №12349 передбачає формування Кіберсил ЗСУ як окремого органу військового управління, який матиме повноваження залучати до своєї структури цивільних фахівців — так званих кіберрезервістів — на період проведення спеціальних заходів із кіберстримування.

Документ встановлює правовий статус і принципи діяльності Кіберсил, яким доручається забезпечення кібероборони держави, захист суверенітету та територіальної цілісності України в кіберпросторі.

Кіберсили ЗСУ також відповідатимуть за організацію систематичного підготовчого процесу та відпрацювання взаємодії кіберрезервістів, щоб створити стійкий кадровий і інтелектуальний потенціал із мотивованих громадян України.

Цікаве по темі: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

Статус кіберрезервіста не зобов’язує особу автоматично набувати статусу військовослужбовця для залучення до Кіберсил. Участь може носити періодичний або тимчасовий характер і базуватиметься на конкретних професійних навичках людини у відповідній сфері та її мотивації.

Головними завданнями Кіберсил ЗСУ визначено нарощування та ефективне використання спроможностей із кіберстримування, забезпечення військової переваги Збройних Сил України над противником та послаблення його можливостей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі й у кіберпросторі.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку. Документ має стати ключовим кроком у післявоєнному відновленні економіки України. Національна установа розвитку (НУР) функціонуватиме як державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на фінансування проєктів відбудови.

