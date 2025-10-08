close-btn
Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків»

08.10.2025 19:50
Ольга Деркач

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку

Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків»

Фото: freepik.com

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

За його словами, документ має стати ключовим кроком у післявоєнному відновленні економіки України. Національна установа розвитку (НУР) функціонуватиме як державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом на фінансування проєктів відбудови.

Законопроєкт передбачає створення механізмів для підтримки релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів із підвищеним рівнем ризику. НУР залучатиме кошти приватних інвесторів і спрямовуватиме їх на розвиток економіки через різні фінансові інструменти.

Також читайте: НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств

Особливу увагу установа приділятиме підтримці малого та середнього підприємництва, яке зазнало труднощів через війну, але має потенціал для відновлення. Також передбачено можливість фінансування інших категорій осіб, зокрема фізичних, які не мають доступу до кредитування на адекватних умовах.

Головною місією НУР стане реалізація програм кредитування для відбудови країни та структурної трансформації економіки.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт «Про кредитну історію» (14013), розроблення та ухвалення якого передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ. Зазначається, що законопроєкт розроблений на заміну Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та спрямований на вдосконалення державного регулювання та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій, посилення захисту прав позичальників, поліпшення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення рівня її якості.

