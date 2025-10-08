close-btn
PaySpaceMagazine

Золото та Біткоїн стануть частинами банківських резервів до 2030 — Deutsche Bank

08.10.2025 12:30
Ольга Деркач

Deutsche Bank опублікував оптимістичний прогноз, згідно з яким і Біткоїн (BTC), і золото можуть з’явитися на балансах центральних банків до 2030 року як резервні активи

Золото та Біткоїн стануть частинами банківських резервів до 2030 — Deutsche Bank

Фото: freepik.com, pixabay.com, pngwing.com

У новій доповіді під назвою «Панування золота, злет Біткоїна» банк стверджує, що зниження волатильності Біткоїна та зростання його легітимності дедалі більше роблять його схожим на золото, перетворюючи на сучасний інструмент захисту від інфляції та геополітичних ризиків.

У звіті зазначено, що обидва активи виграють від глобальної тенденції відходу центральних банків від послабленого долара США. Ця динаміка вже підштовхнула Біткоїн до нового історичного максимуму — понад $125 000, а золото подорожчало майже на 40% від початку року, наблизившись до позначки $4 000 за унцію.

Аналітики Deutsche Bank Маріон Лабур і Камілла Сіазон вважають, що шлях Біткоїна повторює історичну еволюцію золота. Як колись золото пройшло шлях від скептичного сприйняття до статусу основи фінансової стабільності, так само Біткоїн поступово стає ключовим елементом сучасної фінансової системи. Його обмежена емісія, зростання ліквідності та роль у корпоративних «скарбницях» прискорюють процес визнання.

Цікаве по темі: Покоління альфа купуватиме Біткоїн замість золота

«Стратегічне розміщення Біткоїна може стати сучасним фундаментом фінансової безпеки, подібно до того, як золото виконувало цю роль у ХХ столітті. Оцінюючи волатильність, ліквідність, стратегічну цінність і довіру, ми дійшли висновку, що обидва активи, ймовірно, з’являться на балансах центральних банків до 2030 року», — зазначають у банку.

Роль корпоративних резервів із Біткоїном

Банк також підкреслює, що нині сотні компаній тримають Біткоїн на власних балансах, що ще більше підсилює його статус «тихої гавані». Водночас центральні банки продовжують нарощувати запаси золота, захищаючись від політичної невизначеності у США та слабкості долара.

У підсумку звіт прогнозує, що вже протягом наступних п’яти років і Біткоїн, і золото стануть структурними елементами глобальних резервів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик

Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

Золото може злетіти до $6 000 — прогноз економіста

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinБанкиСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти 07.10.2025

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти
Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик 07.10.2025

Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик
Біткоїн оновив історичний максимум 06.10.2025

Біткоїн оновив історичний максимум
Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум 05.10.2025

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум
BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн 03.10.2025

BlackRock придбав ці дві криптовалюти на $600 млн
Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні 03.10.2025

Яких висот може досягти ціна Біткоїна у жовтні
Вибір редакції
Всі
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Останні новини
Сьогодні  13:37

Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку

 Сьогодні  12:30

Золото та Біткоїн стануть частинами банківських резервів до 2030 — Deutsche Bank

 Сьогодні  11:20

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Сьогодні  10:10

Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ

 07.10.2025  21:00

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

 07.10.2025  20:30

НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

 07.10.2025  19:50

OpenAI додає сторонні застосунки у ChatGPT

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.