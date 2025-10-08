Золото та Біткоїн стануть частинами банківських резервів до 2030 — Deutsche Bank

Deutsche Bank опублікував оптимістичний прогноз, згідно з яким і Біткоїн (BTC), і золото можуть з’явитися на балансах центральних банків до 2030 року як резервні активи

У новій доповіді під назвою «Панування золота, злет Біткоїна» банк стверджує, що зниження волатильності Біткоїна та зростання його легітимності дедалі більше роблять його схожим на золото, перетворюючи на сучасний інструмент захисту від інфляції та геополітичних ризиків.

У звіті зазначено, що обидва активи виграють від глобальної тенденції відходу центральних банків від послабленого долара США. Ця динаміка вже підштовхнула Біткоїн до нового історичного максимуму — понад $125 000, а золото подорожчало майже на 40% від початку року, наблизившись до позначки $4 000 за унцію.

Аналітики Deutsche Bank Маріон Лабур і Камілла Сіазон вважають, що шлях Біткоїна повторює історичну еволюцію золота. Як колись золото пройшло шлях від скептичного сприйняття до статусу основи фінансової стабільності, так само Біткоїн поступово стає ключовим елементом сучасної фінансової системи. Його обмежена емісія, зростання ліквідності та роль у корпоративних «скарбницях» прискорюють процес визнання.

Цікаве по темі: Покоління альфа купуватиме Біткоїн замість золота

«Стратегічне розміщення Біткоїна може стати сучасним фундаментом фінансової безпеки, подібно до того, як золото виконувало цю роль у ХХ столітті. Оцінюючи волатильність, ліквідність, стратегічну цінність і довіру, ми дійшли висновку, що обидва активи, ймовірно, з’являться на балансах центральних банків до 2030 року», — зазначають у банку.

Роль корпоративних резервів із Біткоїном

Банк також підкреслює, що нині сотні компаній тримають Біткоїн на власних балансах, що ще більше підсилює його статус «тихої гавані». Водночас центральні банки продовжують нарощувати запаси золота, захищаючись від політичної невизначеності у США та слабкості долара.

У підсумку звіт прогнозує, що вже протягом наступних п’яти років і Біткоїн, і золото стануть структурними елементами глобальних резервів.

Джерело: Finbold.