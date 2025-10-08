Nvidia інвестує до $2 млрд у стартап Ілона Маска xAI

Американський виробник чипів Nvidia інвестує до $2 млрд у стартап штучного інтелекту (ШІ) Ілона Маска xAI. Інвестиція стане частиною масштабного фінансування xAI, який наразі збільшує свій раунд до рекордних $20 млрд

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з угодою.

За даними видання, фінансування поєднує акціонерний капітал і боргові зобов’язання, оформлені через спеціальну компанію (SPV). Ця структура придбає графічні процесори Nvidia та здаватиме їх в оренду xAI для роботи над проєктом Colossus 2 — найбільшим дата-центром компанії.

Таким чином Nvidia не просто виступає як інвестор, а й як технологічний партнер, що допомагає Маску створити обчислювальну інфраструктуру для розробки великих моделей ШІ. За словами джерел, така стратегія дозволяє Nvidia пришвидшити впровадження власних чипів у сфері штучного інтелекту, стимулюючи попит серед клієнтів.

Попередньо повідомлялося, що xAI планує залучити близько $10 млрд, однак сума зросла вдвічі. Частка капіталу становитиме приблизно $7,5 млрд, решта $12,5 млрд — боргове фінансування через SPV. Компанія орендуватиме придбані процесори на п’ять років, що дозволить інвесторам повернути вкладені кошти.

В інвестраунді також беруть участь Apollo Global Management, Diameter Capital Partners і Valor Capital. Остання очолює частину угоди, пов’язану з акціонерним фінансуванням.

Ще у вересні Ілон Маск заявляв, що його компанія «не залучає зараз капітал».

Однак потреба у фінансуванні очевидна: за даними Bloomberg, xAI спалює понад $1 млрд щомісяця і вже цього року залучила близько $10 млрд корпоративних коштів. Маск активно використовує ресурси власної імперії — зокрема SpaceX — щоб підтримати розвиток xAI. Наприкінці року акціонери Tesla мають проголосувати, чи варто автокомпанії також інвестувати в проєкт.

Ілон Маск бачить штучний інтелект як основу майбутніх технологій — від самокерованих авто до автономних роботів. А партнерство з Nvidia, лідером на ринку GPU, може стати вирішальним кроком у створенні потужної платформи для навчання моделей нового покоління.

Загалом інвестиційна активність у сфері ШІ залишається на рекордному рівні: лише цього року технологічні корпорації у США залучили понад $150 млрд боргового фінансування, намагаючись побудувати інфраструктуру, здатну витримати зростання попиту на обчислювальні потужності.

