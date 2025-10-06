close-btn
Ілон Маск створить аналог «Вікіпедії» — Grokipedia

06.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Ілон Маск повідомив, що його компанія зі штучного інтелекту xAI працює над новим проєктом під назвою Grokipedia, після того як він і його соратники звинуватили «Вікіпедію» в упередженості

Ілон Маск створить аналог «Вікіпедії» — Grokipedia

Фото: pngarts.com, freepik.com

«Ми створюємо Grokipedia. Це буде величезне покращення порівняно з «Вікіпедією». Відверто кажучи, це необхідний крок на шляху до головної мети xAI — розуміння Всесвіту», — написав Маск.

Генеральний директор Tesla та SpaceX пояснив, що його версія онлайн-енциклопедії — названа, ймовірно, на честь чат-бота Grok — стане відкритим джерелом знань, доступним для всіх без жодних обмежень на використання.

Перед цим Маск розкритикував «Вікіпедію», назвавши її Wokipedia (гра слів із «woke» — «пробуджений», терміном, яким часто позначають ліволіберальні погляди). Схожі звинувачення висловили й його союзники. Радник Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс назвав сайт «безнадійно упередженим».

«Ціла армія активістів із лівими поглядами редагує описи та блокує будь-які розумні правки, — написав Сакс. — Проблему посилює те, що «Вікіпедія» часто з’являється першою в результатах пошуку Google і використовується як джерело для навчання моделей ШІ. Це величезна проблема».

Венчурний інвестор Чамат Палихапітія, співведучий подкасту All-In разом із Саксом, також звинуватив «Вікіпедію» в «однобічній цензурі».

Цікаве по темі: Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

Скандал почався після інтерв’ю консервативного коментатора Такера Карлсона зі співзасновником «Вікіпедії» Ларрі Сенгером, який критикує проєкт відтоді, як залишив його у 2002 році.

Це не перший конфлікт Маска з «Вікіпедією». У жовтні 2023 року мільярдер запропонував купити сайт за $1 млрд за умови, що його перейменують на Dickipedia.

У Wikimedia Foundation, що керує «Вікіпедією», відповіли, що їхні цінності «відображають непохитну відданість достовірним знанням, нейтральності та постійному вдосконаленню».

«Вікіпедія інформує, а не переконує, — додали у Фонді. — Дехто у своїх коментарях ігнорує високий рівень волонтерського контролю та надійні механізми захисту, які вже діють у «Вікіпедії». Вони дозволяють редакторам-волонтерам реалізовувати право на свободу слова, водночас зберігаючи цілісність знань».

Джерело: The Hill.

