Ілон Маск втрачав понад $380 млн щодня у 2025 році

Попри те, що Ілон Маск залишається найбагатшою людиною у світі, його статки суттєво зменшилися

Станом на 6 липня 2025 року його капітал скоротився на $71,4 млрд від початку року — у середньому це близько $381,3 млн втрат щодня.

Втім, навіть з урахуванням цього падіння, Маск очолює Bloomberg Billionaires Index із загальним статком у $361 млрд.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберґ посідає друге місце з $254 млрд. Лише за останню торгову сесію його статки зросли на $1,87 млрд, а з початку року — на $46,3 млрд.

Засновник Oracle Ларрі Еллісон на третій позиції — $253 млрд, (зростання на $60,7 млрд з січня). Засновник Amazon Джефф Безос займає четверте місце з $244 млрд (+$5,33 млрд з початку року).

П’ятірку замикає колишній CEO Microsoft Стів Балмер зі статком у $172 млрд, додавши $25,5 млрд за рік.

Серед цієї п’ятірки Маск єдиний, хто у 2025 році демонструє загальне зниження статків.

Чому статки Маска стрімко падають

Головна причина падіння — акції Tesla, які у 2025 році подешевшали вже на понад 16% і на момент написання торгувалися на рівні $315,35.

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На компанію тиснуть зниження глобального попиту, посилення конкуренції з боку китайських автовиробників (зокрема BYD), а також слабкі показники поставок. У другому кварталі обсяг доставок впав на 13% у річному вимірі, що вказує на серйозні труднощі на ключових ринках.

Крім того, Tesla стикається з хвилею критики в межах кампанії Tesla Takedown, яка шириться Північною Америкою та Європою. Її учасники — незадоволені політичними й управлінськими рішеннями Маска — закликають до бойкоту бренду, що знижує вартість перепродажу авто та шкодить іміджу компанії.

Ситуацію погіршує публічний конфлікт Маска з президентом США Дональдом Трампом. Той розкритикував залежність Tesla від податкових пільг на електромобілі та натякнув на можливість скасування контрактів із SpaceX. Через це акції Tesla різко просіли, а статки Маска, за деякими оцінками, зменшилися майже на $12 млрд лише за один день.

Загальну динаміку посилюють ширші економічні виклики: корекція на ринку технологій, торгові напруження та регуляторна невизначеність — усе це лише поглиблює кризу Tesla та прискорює падіння особистого капіталу Маска.

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Джерело: Finbold.