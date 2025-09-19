Nvidia інвестувала $5 млрд у Intel

Компанія Nvidia оголосила, що інвестує $5 млрд у Intel у межах угоди про спільну розробку чипів для дата-центрів і персональних комп’ютерів

Nvidia інвестує свою частку за ціною $23,28 за акцію. Після новини акції Intel подорожчали на 22,8% і закрилися на рівні $30,57. Для компанії це найкращий торговий день з жовтня 1987 року. Цінні папери Nvidia також зросли на 3,54%.

«Ця історична співпраця щільно поєднує штучний інтелект та прискорені обчислювальні технології Nvidia з процесорами Intel і величезною x86-екосистемою — фактично відбувається злиття двох світових платформ. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для нової ери обчислень», — заявив CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

Nvidia приєднується до SoftBank та уряду США, які раніше також інвестували в Intel. Акції компанії на початку року досягли мінімуму більш ніж за десятиліття, але після втручання адміністрації президента США Дональда Трампа ситуація почала змінюватися. У серпні уряд США придбав 433,3 млн акцій, інвестувавши $8,9 млрд, що дало йому 10% у компанії. При ціні $30,57 ця частка вже коштує $13,2 млрд. У той самий період SoftBank також вклав $2 млрд.

Представник Білого дому Куш Десай заявив, що партнерство Intel і Nvidia є «важливою віхою для американського високотехнологічного виробництва».

Деякі експерти все ж сумніваються у справжньому масштабі співпраці. Аналітик Wolfe Research Кріс Касо зазначив: «Поки незрозуміло, чи це символічна угода з політичним підтекстом, чи початок масштабнішої кооперації, що принесе реальні вигоди Intel». На його думку, головне питання полягає в тому, чи почне Nvidia виробництво своїх чипів на фабриках Intel.

Втім, згідно з офіційним повідомленням, інвестиція не передбачає виготовлення Nvidia-чипів на виробничих потужностях Intel. Натомість Intel розроблятиме x86-процесори для ШІ-інфраструктури Nvidia, а також системні чипи для ПК, де будуть використовуватися графічні процесори Nvidia RTX.

Угода ще має пройти регуляторні перевірки. Тим часом Nvidia перебуває в центрі переговорів між США та Китаєм щодо дозволу на продаж менш сучасних чипів на китайському ринку.

Джерело: CNBC.