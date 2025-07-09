Nvidia першою в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн

У середу вранці, 9 липня 2025 року, Nvidia стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової капіталізації $4 трильйони

Це сталося після того, як ціна її акцій піднялася до $163,93 — саме на цій позначці ринкова вартість компанії перетнула історичну межу. Згодом котирування перевищили $164, додавши близько 2,6% за день.

Формально капіталізацію вважають досягнутою, коли компанія закриває торги вище відповідного рівня, однак навіть внутрішньоденне подолання $4 трлн — вже ринковий прецедент, який підкреслює виняткову динаміку зростання Nvidia.

Це — черговий рекорд для компанії, яка за останні роки стала символом «ШІ-революції». Саме Nvidia вважається ключовим бенефіціаром буму в галузі штучного інтелекту: її чипи використовують для навчання й обробки великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.

Читайте також: Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

Аналітики Волл-стріт здебільшого зберігають оптимізм щодо подальшого зростання акцій Nvidia. За даними Visible Alpha, середній таргет ціни наразі становить $174, а діапазон оцінок — від $145 до $200. Більшість профільних аналітиків рекомендують купувати акції Nvidia.

У клубі компаній з капіталізацією понад $3 трлн також перебувають Apple та Microsoft, однак поки жодна з них не перетнула позначку у $4 трлн. Аналітик Wedbush Ден Айвз у середу заявив, що очікує входження Microsoft до «клубу $4 трлн» вже цього літа, а протягом наступних 18 місяців увага буде зосереджена на боротьбі за $5 трлн:

«На наш погляд, бичачий ринок у технологіях ще лише на початку, і ним керує ШІ-революція», — зазначив Айвз.

За останні 12 місяців акції Nvidia зросли приблизно на 25%, а за останні 5 років — більш ніж на 1 400%.

Раніше ми писали, що американська компанія Nvidia знову очолила світовий рейтинг за ринковою капіталізацією, обігнавши Microsoft. 25 червня вартість акцій виробника чипів зросла на 4%, досягнувши нового історичного максимуму.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google запустив нову функцію в Gmail

Ілон Маск втрачав понад $380 млн щодня у 2025 році

Де в Україні найдешевше та найдорожче житло: звіт DIM.RIA за червень 2025

За матеріалами investopedia.com.