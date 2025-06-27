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Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером

27.06.2025 15:20
Микола Деркач
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Американська компанія Nvidia знову очолила світовий рейтинг за ринковою капіталізацією, обігнавши Microsoft. За даними Financial Times, 25 червня вартість акцій виробника чипів зросла на 4%, досягнувши нового історичного максимуму

Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером

Фото: chatgpt.com

Згідно з даними CompaniesMarketCap, капіталізація Nvidia сягнула $3,76 трлн. Це стало символічним проривом після непростого початку року, позначеного геополітичною напругою між США та Китаєм через стратегічно важливі ШІ-технології.

Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером

Фото: companiesmarketcap.com

Зростання акцій також підтримав оптимістичний прогноз, який генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг озвучив на щорічних зборах акціонерів. Він запевнив, що компанія має потенціал утримувати високу динаміку зростання протягом наступного десятиліття.

Поверненню інвесторської довіри також посприяв вихід компанії з кризи, спричиненої появою китайського конкурента DeepSeek. Тоді Nvidia втратила близько $600 млрд капіталізації через побоювання щодо можливої втрати домінування на ринку інфраструктури для ШІ.

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Додатковим викликом стали обмеження з боку президента США Дональда Трампа, які забороняють постачання чипів Nvidia H20 до Китаю в межах торговельного протистояння з Пекіном. Через це компанія фактично втратила доступ до китайського ринку, який оцінює у $50 млрд потенційного виторгу впродовж кількох років.

У відповідь Nvidia розглядає варіанти адаптації архітектури своїх чипів Blackwell, щоб залишитися на ринку Китаю з урахуванням нових експортних обмежень. Також компанія взяла на себе зобов’язання щорічно випускати нове покоління ШІ-чипів. Найближчим стане лінійка Vera Rubin, яка має замінити поточну серію Blackwell, що користується високим попитом.

Раніше ми також писали, хто зі світових лідерів та українських бізнесменів увійшов до списку найбагатших людей світу в 2025 році.

Зокрема, одним із найбагатших політиків світу виявився Дональд Трамп — президент США. Підприємець у сфері нерухомості, медійна персона та колишній ведучий реаліті-шоу, Трамп уже мав значні статки, коли переміг на виборах у 2016 році.

У 2024 році Forbes оцінював його капітал на рівні $2,3 мільярда, однак вже у 2025-му статки зросли більш ніж удвічі — до $5,1 мільярда. Це зростання пов’язане як із новою перемогою на президентських виборах, так і з успішними інвестиціями, зокрема у криптовалюту. Для порівняння, статки його попередника Джо Байдена оцінюються на рівні $10 мільйонів.

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За матеріалами ain.ua.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниБізнес
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