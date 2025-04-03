Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025

Багато світових лідерів володіють значними статками, які вимірюються десятками, а іноді й сотнями мільйонів доларів. Деякі з них навіть входять до списку доларових мільярдерів. Нещодавно Forbes та Bloomberg оновили свої рейтинги найбагатших людей світу, тож на цій хвилі пропонуємо ознайомитися зі статками найвідоміших світових лідерів. Також розглянемо, які українські бізнесмени увійшли до цих престижних списків

Сьогодні чимало лідерів країн — доларові мільйонери, або навіть мільярдери. Хоч далеко не кожен офіційно декларує свої статки, журналістські дослідження дозволяють хоча б приблизно усвідомити обсяг їхніх заощаджень та активів.

У цій статті ми зібрали дані про деяких відомих політичних діячів, чиї імена часто звучать на міжнародному рівні.

Нарендра Моді — прем’єр-міністр Індії — $400 тис.

Він очолює уряд Індії з 26 травня 2014 року та вважається однією з найвпливовіших постатей не лише в країні, а й на глобальній політичній арені. До приходу у велику політику він був головним міністром штату Гуджарат, а також активно працював у рамках правлячої партії «Бхаратія Джаната».

Попри високий статус, Моді має порівняно скромні статки. Згідно з даними Altius Investech, його капітал оцінюється в 3,02 крор індійських рупій, що становить приблизно $400 тисяч. Він задекларував відсутність автомобіля, акцій чи нерухомості за кордоном, натомість основну частину його статків складають банківські вклади, заощадження та прикраси, подаровані йому рідними.

Ніколас Мадуро — президент Венесуели — $2 млн

Він очолює Венесуелу з 2013 року, змінивши на цій посаді Уго Чавеса. До цього він працював водієм автобуса, згодом став профспілковим лідером і міністром закордонних справ. За роки президентства країна занурилась у глибоку економічну кризу, супроводжувану гіперінфляцією, дефіцитом їжі, медикаментів та масовою еміграцією.

Попри офіційно скромну зарплату, статки Мадуро оцінюють у приблизно $2 мільйони. При цьому деякі джерела припускають, що реальна сума може бути значно вищою. Сам президент неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів і під міжнародними санкціями.

4 березня 2022 року Мадуро підтримав вторгнення рф в Україну, чим ще більше обурив світову спільноту.

Кейр Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії — $9,7 млн

Сер Кейр Стармер очолив уряд Великої Британії 5 липня 2024 року після впевненої перемоги Лейбористської партії на загальних виборах. Лідером партії він став у 2020 році. Раніше Стармер обіймав посаду директора Королівської прокуратури Англії та Уельсу (2008-2013), що є однією з найвищих юридичних посад у країні.

Його особисті статки оцінюються приблизно у $9,7 млн (£7,7 млн), що вирізняє його серед більшості британських політиків. Утім, ця сума виглядає доволі скромно у порівнянні з багатством його попередника — Ріші Сунака. Згідно з рейтингом Sunday Times Rich List, Сунак та його дружина Акшата Мурті володіють сукупними статками у 651 мільйон фунтів стерлінгів ($820 млн).

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Бенджамін Нетаньяху — прем’єр-міністр Ізраїлю — $13 млн

Бенджамін Нетаньяху — ізраїльський політик, який обіймав посаду прем’єр-міністра тричі: з 1996 по 1999 рік, з 2009 по 2021 рік та знову з 29 грудня 2022 року. Його статки оцінюються приблизно у $13 млн.

Між першими двома термінами він працював у приватному секторі, а пізніше обіймав посади міністра закордонних справ та міністра фінансів в уряді Аріеля Шарона.

У відповідь на масовану атаку ХАМАС у жовтні 2023 року Нетаньяху ініціював масштабну військову операцію в Секторі Гази. Як результат, у листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт, звинувачуючи в воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Володимир Зеленський — президент України — $20 млн

Володимир Зеленський став президентом України у травні 2019 року, не маючи до того політичного досвіду. Раніше він був відомим актором, телеведучим і продюсером, найбільшу популярність здобувши завдяки ролі у серіалі «Слуга народу», де грав звичайного вчителя, що несподівано стає головою держави.

За оцінками Forbes, станом на 2025 рік його статки становлять близько $20 млн. Основним джерелом доходів до політики був бізнес у сфері медіа та розваг, зокрема частка у студії «Квартал 95», яку він заснував разом із командою.

Зеленський залишається однією з найвідоміших та найвпливовіших політичних фігур світу завдяки ключовій ролі у протистоянні повномасштабному вторгненню рф. Деякі журнали, зокрема Time, назвали його «Людиною року» за лідерство та стійкість під час війни. Крім того, Зеленський отримав низку міжнародних нагород, зокрема Орден Білого Лева від Чехії, Орден Почесного легіону від Франції та Орден Вітовта Великого з золотим ланцюгом від Литви.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський оприлюднив декларацію. Згідно з поданим документом, загальна сума доходів президента та членів його сім’ї у 2024 році становила 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Найбільшу частку цих надходжень — 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні — склали кошти, отримані від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Еммануель Макрон — президент Франції — $31,5 млн

Еммануель Макрон обіймає посаду президента Франції з 2017 року. До політичної кар’єри він працював у банку Rothschild & Cie, де займався великими угодами у сфері інвестицій, що дозволило йому заробити значні кошти. У 2016 році він заснував власну політичну силу «Вперед, Республіко!», фінансування якої частково забезпечив із власних заощаджень.

Його статки оцінюються у $31,5 млн, за даними Spear’s Magazine. Макрон став наймолодшим президентом Франції в історії, а також однією з ключових фігур Європейського Союзу, відомою активною зовнішньою політикою та реформаторськими ініціативами у країні.

Реджеп Тайїп Ердоган — президент Туреччини — $500 млн

Реджеп Тайїп Ердоган очолює Туреччину з 2014 року, після того як обіймав посади мера Стамбула та прем’єр-міністра країни. Його політичне правління супроводжується звинуваченнями у корупції, тиску на опозицію та зміцненні авторитарної моделі влади. На тлі цих подій турецька ліра зазнала стрімкого падіння, що серйозно позначилось на економіці та рівні життя населення.

У 2023 році його зарплата зросла майже на 40%, проте річний дохід президента Туреччини офіційно не перевищує $65 000. Водночас статки Ердогана оцінюють у $500 мільйонів, хоча окремі джерела називають і значно більші суми, що викликає пильну увагу до прозорості його фінансів.

Ільхам Алієв — президент Азербайджану — $500 млн

Ільхам Алієв очолює Азербайджан із 2003 року, успадкувавши владу від батька, екс-президента Гейдара Алієва. За роки правління його неодноразово звинувачували в авторитаризмі, придушенні свободи слова та корупційних зв’язках.

Офіційна зарплата Алієва становить 180 тис. манатів на рік (близько $105 000 у 2025 році), хоча ще у 2010 році ця сума була еквівалентна приблизно $230 тис. — через тодішній стабільніший курс національної валюти.

Водночас, згідно з журналістськими розслідуваннями, його родина володіє розкішними активами за кордоном. Статки Алієва оцінюють у $500 млн, хоча деякі джерела вказують на суми до $900 млн.

Сі Цзіньпін — президент Китайської Народної Республіки — близько $1,5 млрд

Сі Цзіньпін обіймає три головні посади в країні: він є Генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю, Президентом КНР і Головою Центральної військової ради. Попри свій статус, його офіційна річна зарплата становить лише близько $22 тис.

У 2012 році журналістські розслідування виявили, що члени родини Сі мають приховані інвестиції у низці компаній, зокрема у Shenzhen Yuanwei — фірмі, яка володіє нерухомістю на сотні мільйонів доларів. За окремими оцінками, його статки можуть сягати $1,5 мільярда, хоча офіційних підтверджень цих сум наразі немає.

Дональд Трамп — президент США — $5,1 млрд

Дональд Трамп — один із найбагатших світових лідерів та найзаможніший президент США в історії. Підприємець у сфері нерухомості, медійна персона та колишній ведучий реаліті-шоу, Трамп уже мав значні статки, коли переміг на виборах у 2016 році.

У 2024 році Forbes оцінював його капітал на рівні $2,3 мільярда, однак вже у 2025-му статки зросли більш ніж удвічі — до $5,1 мільярда. Це зростання пов’язане як із новою перемогою на президентських виборах, так і з успішними інвестиціями, зокрема у криптовалюту. Для порівняння, статки його попередника Джо Байдена оцінюються на рівні $10 мільйонів.

Варто зазначити, що Дональд Трамп далеко не є найбагатшим політиком у світі. Деякі відомі діячі не були включені до нашого списку. Наприклад, статки лідера північнокорейського режиму оцінюються приблизно у $5 млрд, хоча деякі джерела припускають, що його реальний капітал може бути значно більшим. Щодо президента рф, експерти оцінюють його статки у діапазоні $70-200 млрд.

Інший показовий приклад — Мохаммед ібн Салман, наслідний принц Саудівської Аравії. Хоч він не є ані президентом, ані прем’єром, де-факто саме він керує країною та є членом однієї з найбагатших королівських родин у світі. Його особисті статки, за оцінками, сягають десятків мільярдів доларів.

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Хто з українських бізнесменів увійшов до списку найбагатших людей світу

Згідно з оновленим рейтингом мільярдерів за версією журналу Forbes станом на квітень 2025 року, до списку найбагатших людей світу увійшли шість українських бізнесменів. Це менше, ніж у попередньому році. Проте дехто з них повернувся до рейтингу завдяки зростанню вартості активів та покращенню фінансових показників компаній.

Рінат Ахметов — $7,9 млрд (377 місце у світі)

Найзаможнішим українцем залишається власник холдингу СКМ — Рінат Ахметов. До структури його активів входять, зокрема, енергетична компанія ДТЕК та металургійна група Метінвест.

Оцінка його статків зросла майже вдвічі — з $4 млрд у 2024 році до $7,9 млрд у 2025-му, що зумовлено покращенням прибутковості компаній та зростанням їхньої ринкової капіталізації.

Віктор Пінчук — $3,2 млрд (1142 місце)

Засновник інвестиційної компанії EastOne Group і трубного холдингу «Інтерпайп» за рік зміцнив свої позиції. Його статки збільшилися на 60% — з $2 млрд до $3,2 млрд.

Причини такого зростання — покращення фінансових результатів основних активів, зокрема «Інтерпайпу» і газовидобувної компанії GeoAlliance, а також переоцінка нерухомості та особистих активів.

Петро Порошенко — $1,8 млрд (1947 місце)

П’ятий президент України та засновник кондитерської корпорації Roshen повернувся до глобального рейтингу після річної перерви.

Його статки оцінюються у $1,8 млрд. Зростання зумовлене стабільною діяльністю компанії та загальним підвищенням її ринкової вартості.

Андрій Веревський — $1,4 млрд (2356 місце)

Засновник та голова ради директорів аграрного холдингу Kernel, одного з найбільших експортерів зерна та виробників соняшникової олії в Україні, також повернувся до списку мільярдерів.

Оцінка його капіталу — $1,4 млрд, що стало можливим завдяки зростанню капіталізації компанії на фондовому ринку.

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Вадим Новинський — $1,2 млрд (2623 місце)

Колишній політик та бізнесмен, який володіє часткою у Smart Holding — багатопрофільній компанії з інтересами в металургії, енергетиці, суднобудуванні та нафтогазовому секторі.

Його статки оцінюють на рівні $1,2 млрд, що дозволило зберегти місце у світовому рейтингу мільярдерів.

Костянтин Жеваго — $1,2 млрд (2623 місце)

Власник гірничорудної компанії Ferrexpo, яка спеціалізується на виробництві залізорудних окатишів. Його повернення до рейтингу Forbes зумовлене покращенням позицій Ferrexpo на міжнародних ринках.

Його капітал також оцінено у $1,2 млрд.

Також варто згадати

Влад Яценко, співзасновник фінтех-гіганта Revolut, також фігурує у рейтингу мільярдерів зі статками у $1,2 млрд. Хоча він має українське походження, у списку Forbes він вказаний як громадянин Великої Британії.

Геннадій Боголюбов, співвласник групи «Приват», вибув із рейтингу мільярдерів, хоча ще торік його статки оцінювались у $1 млрд (2692 місце).

Роком раніше рейтинг залишив Ігор Коломойський.

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Допоміжні матеріали: forbes.com, bloomberg.com, uk.finance.yahoo.com, finance-monthly.com, express.co.uk, altiusinvestech.com, zaxid.net.