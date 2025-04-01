Хто володіє українськими надрами — YouControl

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували Перелік спецдозволів на користування надрами від Державної служби геології та надр України

Право на користування мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. У власності юросіб — представники 51 країни. Понад 10 компаній пов’язані з групами «СКМ», «Смарт-холдинг», «Західнадрасервіс», «Істван» і «АТБ».

Після початку повномасштабного вторгнення доступ до даних про надра обмежили. Водночас у відкритому доступі залишився перелік спецдозволів із даними про власників, типи копалин і строки дії. Для аналізу фахівці YouControl взяли за основу список критичних копалин із 50 позицій від Геологічної служби США (2022), які важливі для безпеки, економіки та енергетики.

Спецдозволи на користування надрами та іноземні власники

В Україні 2 268 компаній і 78 фізичних осіб мають загалом 3 482 чинні спецдозволи на користування надрами. У більшості компаній — по одному дозволу, втім деякі мають десятки або сотні, зокрема держкомпанії: АТ «Укргазвидобування» (213) і ПАТ «Укрнафта» (89). Частину компаній не вдалося ідентифікувати через відсутність кодів ЄДРПОУ.

502 компанії належать до 255 корпоративних груп за даними YouControl. Деякі — одночасно до кількох, а окремі групи включають по кілька компаній із переліку. Понад 10 компаній зі спецдозволами мають у складі групи «СКМ» (39), «Смарт-холдинг» (17), «Західнадрасервіс» (13), «Істван» (12) і «АТБ» (11).

У 351 компанії з 2 109 співвласниками є іноземні юридичні або фізичні особи з 51 країни. Найбільше представників з Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24), Великобританії (23), Німеччини (21), Чехії (16), США (14), Туреччини й Сейшел (по 13), Австрії (12) та Белізу (10).

Хто контролює українські критичні корисні копалини

Згідно з аналізом Переліку спецдозволів на користування надрами, 39 компаній мають дозволи на 16 із 50 критичних корисних копалин України. Деякі з них володіють правами на кілька ресурсів одночасно.

Із цих 39 юросіб 10 — державні. Сім із них мають дозвіл на германій, а ТОВ «Демурінський ГЗК» — на ванадій, ніобій, скандій та інші. З березня 2023 року компанія стала державною, до цього належала росіянину Михайлу Шелкову, який перебуває під санкціями РНБО.

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АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» має дозволи на 5 критичних мінералів. У жовтні 2024 року державний пакет акцій придбало ТОВ «Цемін Україна» (група «Нексол Холдінг» Насіба Хасанова).

22 з 39 компаній входять до 13 корпоративних груп. У групі «АТБ» Геннадія Буткевича — чотири компанії з дозволами на графіт, цинк, берилій, титан і цирконій. Партнером із часткою менше 10% є Віталій Якименко — батько нардепа Павла Якименка. До його «Групи родини Якименко» входять ще три компанії з дозволами на нікель, хром і тантал.

Три компанії з групи «Group DF» Дмитра Фірташа (під санкціями) мають дозволи на титан, ванадій, скандій і цирконій.

Три компанії з дозволами на германій належать до групи «СКМ». Одна з них також пов’язана зі «Смарт-Холдингом» екснардепа Вадима Новинського, який також перебуває під санкціями РНБО:

ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»;

ТОВ «Шахта «Білозерська»;

ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське».

ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи «Укрдонінвест» Віталія Кропачова, має спецдозвіл на користування германієм.

ТОВ ВКФ «Велта», підконтрольне Андрію Бродському, має дозвіл на видобуток титанових і цирконієвих руд. У березні 2025 року до групи приєдналося ТОВ «Велта Мінералс» (раніше — ТОВ «Декарт Мінералс»), що також має спецдозвіл на титанові руди.

Єдиний дозвіл на користування літієвими рудами має ТОВ «Укрлітійвидобування», бенефіціар — Сергій Табалов, за даними ЗМІ син екснардепа Олександра Табалова (група родини Табалових).

ТОВ «Спис Україна» з турецької групи «Онур», що активно будує дороги в Україні, володіє спецдозволами на графіт і ніобієві руди.

ПРАТ «Заваллівський графітовий комбінат» також має дозвіл на графіт. 79% акцій — у ТОВ «Графітінвест», 70% якого належить австралійській Volt Resources Ltd. (у 2022 році вона залучала $1,36 млн на біржі ASX). Ще 20% — у словацької Mogra s.r.o., співвласники — Михайло і Остап Костюки. За даними NADRA.INFO, Михайло — ексочільник Укрзалізниці, Львівської ОДА та КМДА, батько Марти Янко, якій належить 10% «Графітінвесту».

Дозволи на марганцеві руди мають три компанії: ТОВ «Неотехінвест», АТ «Марганецький ГЗК» і АТ «Покровський ГЗК». Останні дві входять до феросплавного холдингу Ігоря Коломойського («Приват») та Віктора Пінчука («Істван»).

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Джерело: YouControl.