10 найбільших компаній України за доходом у 2024 — YouControl

Український аналітичний сервіс YouControl назвав 10 набільших компаній України за чистим доходом від реалізації товарів та послуг

Загалом свою звітність подали 407,8 тис. компаній. Про це повідомляє YouControl на своїй сторінці у Facebook.

За чистим доходом від реалізації товарів та послуг десятку лідерів очолили:

ТОВ «Д.Трейдінг» — 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн) ТОВ «АТБ-Маркет» — 208,9 млрд грн (прибуток 3,1 млрд грн) АТ «Енергоатом» — 207,0 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн) АТ «Нафтогаз України» — 157,8 млрд грн (прибуток 0,9 млрд грн) ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» — 124,9 млрд грн (збиток 9,1 млрд грн) ПАТ «Укрнафта» — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн) АТ «Українська Залізниця» — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн) ПАТ «Укренерго» — 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн) АТ «Укргазвидобування» — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн) ТОВ «Сільпо-Фуд» — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн)

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Серед лідерів рейтингу сім компаній є державними, що підкреслює вагомий внесок державного сектору в економіку країни, додали у YouControl.

Нагадаємо, що перша українська компанія увійшла до глобальної спільноти Endeavor. Компанія була відібрана Endeavor після ретельного аналізу за трьома ключовими критеріями: наявність інноваційної бізнес-моделі з високим потенціалом масштабування; зв’язок засновника з Україною — проживання в країні або активна діяльність, пов’язана з нею; вплив засновника на індустрію, що проявляється у готовності інвестувати, наставництві або підтримці інших підприємців.

Раніше ми писали, які компанії сплатили найбільше податків у січні 2025. У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

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