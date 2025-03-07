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10 найбільших компаній України за доходом у 2024 — YouControl

07.03.2025 17:30
Ольга Деркач
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Український аналітичний сервіс YouControl назвав 10 набільших компаній України за чистим доходом від реалізації товарів та послуг

10 найбільших компаній України за доходом у 2024 — YouControl

10 найбільших компаній України за доходом у 2024 — YouControl Фото: unsplash.com

Загалом свою звітність подали 407,8 тис. компаній. Про це повідомляє YouControl на своїй сторінці у Facebook.

За чистим доходом від реалізації товарів та послуг десятку лідерів очолили:

  1. ТОВ «Д.Трейдінг» — 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн)
  2. ТОВ «АТБ-Маркет» — 208,9 млрд грн (прибуток 3,1 млрд грн)
  3. АТ «Енергоатом» — 207,0 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн)
  4. АТ «Нафтогаз України» — 157,8 млрд грн (прибуток 0,9 млрд грн)
  5. ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» — 124,9 млрд грн (збиток 9,1 млрд грн)
  6. ПАТ «Укрнафта» — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн)
  7. АТ «Українська Залізниця» — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн)
  8. ПАТ «Укренерго» — 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн)
  9. АТ «Укргазвидобування» — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн)
  10. ТОВ «Сільпо-Фуд» — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн)

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Серед лідерів рейтингу сім компаній є державними, що підкреслює вагомий внесок державного сектору в економіку країни, додали у YouControl.

Нагадаємо, що перша українська компанія увійшла до глобальної спільноти Endeavor. Компанія була відібрана Endeavor після ретельного аналізу за трьома ключовими критеріями: наявність інноваційної бізнес-моделі з високим потенціалом масштабування; зв’язок засновника з Україною — проживання в країні або активна діяльність, пов’язана з нею; вплив засновника на індустрію, що проявляється у готовності інвестувати, наставництві або підтримці інших підприємців.

Раніше ми писали, які компанії сплатили найбільше податків у січні 2025. У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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