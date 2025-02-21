Понад 360 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

За 2 місяці після запуску Міністерством цифрової трансформації України IT-маркетплейсу CodeUA до платформи приєдналися 363 компанії
Про це йдеться в пресрелізі Львівського ІТ Кластера, партнера Мінцифри по запуску платформи.
CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднує іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти можуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.
По суті це маркетплейс топових українських технологічних компаній, щоб світові бізнеси партнерилися з нашими ІТ-фахівцями, а Україна отримувала податки. Це як Upwork для глобального бізнесу та українського ІТ.
«Запуск CodeUA — це не тільки можливість знайти нових міжнародних замовників, а й глобальне промо українського технологічного сектору та розбудова win-win співпраці з усім світом» — наголошують у Мінцифри.
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Щоб стати учасником CodeUA, компанія повинна відповідати кільком ключовим вимогам:
- у її складі не має бути осіб, які перебувають під санкціями міжнародних організацій;
- вона повинна бути офіційно зареєстрована відповідно до законодавства України або країни заснування та мати представництво в Україні;
- компанія має мати бездоганну репутацію.
Крім того CodeUA розширив функціонал для своїх клієнтів.
Тепер на платформі доступні:
- створення проєктів: замовники проходять 4 прості кроки, вказуючи мету, цільову аудиторію, часові рамки, бюджет, необхідні технології, сферу розробки, референси та бажаний функціонал;
- матчмейкінг: після публікації платформа аналізує проєкт і профілі компаній, формуючи список найкращих варіантів, що спрощує пошук виконавців;
- менеджмент пропозицій: заявки сортуються за датою подання, відповідністю критеріям і статусом, що дозволяє ефективно керувати процесом відбору;
- порівняльна таблиця: допомагає швидко оцінити ключові параметри пропозицій — вартість, строки виконання та відповідність вимогам;
- обговорення проєкту: переговори ведуться безпосередньо на платформі, для кожної заявки створюється окрема гілка, а вся комунікація зберігається у структурованому вигляді.
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