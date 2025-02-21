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Понад 360 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

21.02.2025 11:00
Ольга Деркач
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За 2 місяці після запуску Міністерством цифрової трансформації України IT-маркетплейсу CodeUA до платформи приєдналися 363 компанії

Понад 360 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

Понад 360 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі Львівського ІТ Кластера, партнера Мінцифри по запуску платформи.

CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднує іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти можуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

По суті це маркетплейс топових українських технологічних компаній, щоб світові бізнеси партнерилися з нашими ІТ-фахівцями, а Україна отримувала податки. Це як Upwork для глобального бізнесу та українського ІТ.

«Запуск CodeUA — це не тільки можливість знайти нових міжнародних замовників, а й глобальне промо українського технологічного сектору та розбудова win-win співпраці з усім світом» — наголошують у Мінцифри.

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Щоб стати учасником CodeUA, компанія повинна відповідати кільком ключовим вимогам:

  • у її складі не має бути осіб, які перебувають під санкціями міжнародних організацій;
  • вона повинна бути офіційно зареєстрована відповідно до законодавства України або країни заснування та мати представництво в Україні;
  • компанія має мати бездоганну репутацію.

Крім того CodeUA розширив функціонал для своїх клієнтів.

Тепер на платформі доступні:

  • створення проєктів: замовники проходять 4 прості кроки, вказуючи мету, цільову аудиторію, часові рамки, бюджет, необхідні технології, сферу розробки, референси та бажаний функціонал;
  • матчмейкінг: після публікації платформа аналізує проєкт і профілі компаній, формуючи список найкращих варіантів, що спрощує пошук виконавців;
  • менеджмент пропозицій: заявки сортуються за датою подання, відповідністю критеріям і статусом, що дозволяє ефективно керувати процесом відбору;
  • порівняльна таблиця: допомагає швидко оцінити ключові параметри пропозицій — вартість, строки виконання та відповідність вимогам;
  • обговорення проєкту: переговори ведуться безпосередньо на платформі, для кожної заявки створюється окрема гілка, а вся комунікація зберігається у структурованому вигляді.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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Понад 360 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA

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