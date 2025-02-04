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Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника

04.02.2025 19:40
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації запустило новий центр компетенцій зі штучного інтелекту (ШІ) та оголосило керівний склад

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника Фото: chatgpt.com

Метою центру стане розробка національної стратегії ШІ та стимулювання зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно, повідомляє Forbes.

Очолить новий напрям Данило Цьвок, який раніше обіймав посаду продуктового директора Metinvest Digital. Він виконуватиме функції CIAO (Chief AI Officer). Технічним директором (CTO) ШІ-відділу став Дмитро Овчаренко, який до цього керував практикою генеративного ШІ в найбільшій українській ІТ-компанії SoftServe.

Відбір кандидатів тривав серед близько 100 претендентів – топменеджерів провідних технологічних компаній. Про це під час пресконференції 4 лютого 2025 року повідомив віцепрем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Новостворений центр компетенцій зі штучного інтелекту займатиметься формуванням національної стратегії розвитку ШІ та запуском програми фінансування досліджень і технологічних рішень у цій сфері. Одним із ключових напрямів стане інтеграція штучного інтелекту в державне управління, цифрові послуги, освітню систему, медицину та військові технології. Крім того, планується щорічне зростання українських ШІ-стартапів щонайменше на 50%.

Водночас питання регулювання ШІ набуває все більшої актуальності. Згідно з опитуванням Kantar Ukraine, яке увійшло до «Білої книги» регулювання штучного інтелекту в Україні, 45% українців підтримують ухвалення відповідного закону. Мінцифри представило цей документ 26 червня, окресливши першу масштабну стратегію державного регулювання ШІ на 30 сторінках.

Європейський Союз уже зробив перший крок у цьому напрямі, ухваливши в березні AI Act — перший у світі закон про штучний інтелект. Чи слідуватиме Україна цим прикладом? На першому етапі — ні, але згодом планує ухвалити аналогічний закон, йдеться у «Білій книзі».

Нагадаємо, що Дія додає нові послуги та планує інтегрувати ШІ. ШІ буде інтегруватися спільно з Google. У контексті програми Дія.Освіта планується створити ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиШтучний інтелект
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