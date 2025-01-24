Дія додає нові послуги та планує інтегрувати ШІ

У Дії анонсували нові електронні послуги для ветеранів та родин загиблих, а також поділилися планами невдовзі інтегрувати ШІ в сервіси, зокрема, в Дія.Освіта

За даними Урядового порталу, відсьогодні, 24 січня 2025 року, Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали бета-тестування електронної послуги з отримання через Портал Дія статусів:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

«Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність «офлайн» та «онлайн». Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики — електронний кабінет для опрацювання таких заяв», — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Цифровізація сервісів і безбар’єрність послуг для ветеранів та їх родин — пріоритетний напрямок роботи Мінветеранів.

Послуги реалізуються Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за сприяння «Проєкту підтримки Дія».

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Амбітними планами інтегрувати ШІ в провідні українські державні сервіси міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився в ефірі телемарафону ще наприкінці грудня минулого року. Тоді він зазначив:

«Ми працюємо над тим, щоб у «Дії», «Мрії» з’явився штучний інтелект у першій половині наступного року. У нас уже знайшли людину, яка відповідатиме за штучний інтелект в Україні, знайшли людину, яка буде відповідати за розвиток ШІ. У найближчі місяці ми побачимо пілот».

Сьогодні ж у Мінцифри повідомили, що ШІ буде інтегруватися спільно з Google. У контексті програми Дія.Освіта планується створити ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

«Проєкт реалізується з ініціативи Міністерства цифрової трансформації завдяки стратегічній підтримці швейцарсько-української програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа. Платформа була оновлена у 2023 році завдяки підтримці Google.org. Хаби цифрової освіти є офлайн-компонентом проєкту й діють на базі бібліотек завдяки партнерству з Українською бібліотечною асоціацією та розвиваються за сприяння «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції. Також успішний розвиток проєкту забезпечують такі партнери, як USAID, і ще 275 партнерів, співпрацею з якими ми пишаємося. Важливою частиною платформи є модуль оновленої інформатики — ІТ-студії, який втілюється в межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом та імплементується FIIAPP», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

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