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У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном
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У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном

23.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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Міністерство закордонних справ України додатково спростило отримання консульських послуг для наших громадян за кордоном, зокрема більшість тепер доступні через Дію та сервіс е-Консул

У Дії стали доступні консульські послуги для українців за кордоном

Фото: freepik.com

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».

Завдяки цьому громадяни України за кордоном отримають низку нових можливостей, повідомляє пресслужба МЗС.

Так, відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок Дія.

Оформлення ID-карток та закордонних паспортів можливе за один візит до посольства чи консульства для подання документів та збору біометричних даних. Після цього документ буде надіслано замовнику поштою.

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Зареєструватись в Державному реєстрі платників податків тепер можна через посольства та консульства. Також можна обміняти посвідчення водія або отримати його після втрати чи викрадення.

Крім того, передбачена комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

  • державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);
  • реєстрацію дитини громадянином України;
  • внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);
  • реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

«Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян», — зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив створення системи е-Консул. Система має на меті цифровізацію та автоматизацію консульських послуг.

Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде особисто йти до консульського відділу. Інші можна буде здійснювати простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично.

МЗС вже створило цифрову платформу, де в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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