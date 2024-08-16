Кабмін затвердив створення системи е-Консул

Кабінет міністрів України погодив створення інформаційно-комунікаційної системи е-Консул

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

«Затверджено Положення про інформаційно-комунікаційну систему е-Консул, що визначає мету, основні завдання, структуру, функціональні можливості та суб’єктів інформаційно-комунікаційної системи е-Консул, її функціонування та використання», — написав Мельничук.

Розробкою і забезпеченням роботи системи е-Консул буде займатися Міністерство закордонних справ України (МЗС). Система має на меті цифровізацію та автоматизацію консульських послуг.

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«Внесено зміни до Положення про Міністерство закордонних справ України в частині доповнення переліку функцій МЗС положенням щодо здійснення МЗС заходів із створення, забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-комунікаційних систем консульської служби. Доручено МЗС забезпечити введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи е-Консул в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством», — додав Мельничук.

Нагадаємо, що бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків. Щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок.

Раніше ми писали, що уряд обмежить програму єОселя. Уряд планує внести суттєві зміни до програми єОселя, які передбачають, що за кредитні кошти, отримані в рамках цієї програми, не можна буде придбати житло на вторинному ринку. Використовувати кредитні гроші дозволять лише на купівлю квартир у новобудовах.

Крім того, Кабмін схвалив законопроєкт про державний кешбек. Документ був переданий Міністерством економіки до уряду відповідно до указу президента Володимира Зеленського від 26 січня 2024 року №31, що стосується «Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

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