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Кабмін схвалив законопроєкт про державний кешбек

09.07.2024 19:00
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає зміни до Податкового кодексу для впровадження програми кешбеку

Кабмін схвалив законопроєкт про державний кешбек

Кабмін схвалив законопроєкт про державний кешбек Фото: freepik.com

Відповідне рішення уряд ухвалив 9 липня, повідомляє «Економічна правда».

«До загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» на умовах, визначених Кабінетом міністрів», — йдеться в законопроєкті.

Документ був переданий Міністерством економіки до уряду відповідно до указу президента Володимира Зеленського від 26 січня 2024 року №31, що стосується «Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні».

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Якщо Верховна Рада ухвалить відповідні зміни, це зніме основну перепону для запуску програми кешбеку, яку Зеленський анонсував ще 26 лютого. Після набрання чинності змін уряду залишиться лише затвердити постанову з умовами реалізації програми.

Раніше повідомлялося, що старт кешбеку заплановано на вересень 2024 року. Проти цієї ініціативи виступали експерти дев’яти аналітичних центрів, які вказували на її фінансову обтяжливість для державного бюджету та складність адміністрування.

Згідно з висновком Міністерства фінансів, на реалізацію програми цьогоріч виділено 3 млрд грн у рамках напрямку «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги».

Раніше ми писали, скільки грошей витратить Україна на державний кешбек. Наразі розглядаються два сценарії реалізації програми державного кешбеку в рамках урядової кампанії «Купуй українське». Водночас прогнозовані витрати вдалось скоротити в рази. Зазначені суми значно менші за ті, що прогнозувались раніше. Деякі посадовці казали, що реалізація державного кешбеку обходитиметься Україні приблизно у 20 млрд грн на рік.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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