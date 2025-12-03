Крипторинок стрімко зростає, додавши $200 млрд до капіталізації

Криптовалютний ринок за останні 24 години продемонстрував різке відновлення, додавши близько $200 млрд вартості. Біткоїн (BTC) очолив це зростання

На момент написання матеріалу загальна капіталізація крипторинку зросла до $3,08 трлн — із $2,88 трлн лише днем раніше.

Основний імпульс забезпечив Біткоїн, який за цей період додав приблизно $120 млрд, а його ринкова капіталізація піднялася до $1,83 трлн. Це стало найсильнішим одноденним результатом Біткоїна з травня 2025 року, а ціна перевищила до $91 тис.

Стрибок значною мірою був спричинений хвилею ліквідацій. Упродовж однієї години було ліквідовано близько $140 млн шорт-позицій, тоді як лонгів — лише на $3 млн. Механічно зумовлений рух додав понад $75 млрд до ринкової вартості Біткоїна всього за 10 годин.

Ethereum (ETH) також зріс, торгуючись поблизу $2 996, тоді як його капіталізація наблизилася до $361 млрд. XRP від Ripple коливався біля $2,14. BNB також піднявся, торгуючись близько $870 та збільшивши ринкову вартість майже до $119 млрд. Solana (SOL) продемонструвала один із найсильніших рухів, підскочивши приблизно до $138 і відновивши динаміку після обвального падіння на вихідних.

Чому крипторинок зростає

Ключовий каталізатор раптової зміни настроїв надійшов із традиційних фінансів: Vanguard, яка управляє майже $11 трлн активів, скасувала свою багаторічну заборону на продукти, пов’язані з цифровими активами, дозволивши клієнтам отримувати доступ до крипто-ETF.

Водночас Bank of America дозволив своїм фінансовим консультантам радити клієнтам вкладати 1%–4% портфеля у спотові Біткоїн-ETF. Це свідчить про те, що великі інституційні гравці дедалі активніше приймають криптоінструменти.

Нагадаємо, що обвал 1 грудня був спричинений кількома чинниками, зокрема турбулентністю на ринку японських держоблігацій після того, як дохідність дворічних паперів уперше з 2008 року піднялася вище 1%, посиливши очікування підвищення ставки Банком Японії.

Це спровокувало глобальне уникнення ризику та призвело до ліквідацій у криптовалютах на понад $573 млн — переважно лонгів — під час початкового провалу. Додатковий тиск створило попередження центрального банку Китаю про незаконну активність із цифровими активами, що особливо вдарило по криптокомпаніях, лістингованих у Гонконзі.

Попри сильне відновлення, обережність зберігається: скептики ринку стверджують, що стрімке зростання Біткоїна відображає спекулятивний перегрів, а не стійкий попит.

За матеріалами finbold.com.