Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою

Криптотрейдер зафіксував майже $2 млн реалізованих збитків після серії агресивних лонг-позицій на новому токені MON від Monad

Збитки обсягом близько $1,9 млн виникли протягом кількох годин після старту торгів, оскільки MON пережив різкі цінові коливання під час дебюту на вторинних ринках. Про це свідчать свіжі ончейн-дані, які Finbold отримав від Lookonchain 30 листопада.

Торгові записи показують низку ліквідацій та вимушених виходів, зокрема одну ліквідацію, що знищила понад $963 тис. Інші збиткові позиції коливалися від десятків тисяч до понад $300 тис.

Трейдер відкривав лонг-позиції поблизу рівня $0,034, але різкий внутрішньоденний розворот обвалив MON від піку, запустивши каскад ліквідацій. Хоча MON на певному етапі протягом 24 годин зріс майже на 99%, стрімке падіння, зафіксоване на графіку, майже миттєво знищило позиції інвестора.

Великі збитки сталися під час одного з наймасовіших токенсейлів на новій платформі запуску токенів Coinbase. Тижневий продаж привернув майже 86 тис. покупців із більш ніж 70 країн, зібравши $269 млн внесень та перевищивши виділену квоту у $187,5 млн у 1,43 раза. Більшість учасників заходили у проєкт для довгострокового утримання, але рання торгова активність виявилася значно волатильнішою, ніж сам продаж.

Читайте також: Дві криптовалюти, що можуть досягти капіталізації $200 млрд у 2026

MON стартував із розблокованими 10,8% із загальних 100 млрд токенів. Цю частку поділили між публічним продажем за $0,025 та аірдропом, тоді як решта залишиться заблокованою на роки для команди, інвесторів, резервного фонду та екосистеми. Велика частка команди викликала критику з боку частини спільноти, яка вважає такий розподіл надто інсайдерським.

Чому MON зріс

Після запуску мейннету Monad у мережі вже з першого фіксувалася значна ончейн-активність. Поєднання високого початкового попиту та низької циркулюючої пропозиції підживило стрімке зростання MON — а потім таке саме стрімке падіння.

Втім, ентузіазм поділяють не всі в індустрії. У цьому випадку співзасновник BitMEX Артур Гейз знову повторив свою думку, що більшість нових блокчейнів рівня 1 з часом зникнуть, тоді як лише Ethereum та Solana мають інституційну стійкість, аби витримати конкуренцію.

Він охарактеризував Monad як високооцінений токен із низькою ліквідністю, який уразливий до різких падінь після того, як перший хвилевий інтерес до запуску згасне.

За матеріалами finbold.com.