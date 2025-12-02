close-btn
Sony розробляє власний стейблкоїн

02.12.2025 16:20
Ольга Деркач

Японський технологічний гігант Sony готується вивести на ринок власний стейблкоїн, прив’язаний до долара США. Його планують використовувати для платежів у межах ігрової та аніме-екосистеми компанії. За повідомленнями, запуск може відбутися на початку 2026 року

Фото: freepik.com

Це стане одним із прямих виходів японської компанії на ринок стейблкоїнів у США. Також ініціатива є частиною ширшого плану Sony Group з модернізації цифрових платежів у своїй глобальній розважальній екосистемі.

Sony Group хоче інтегрувати стейблкоїн у свої ігрові, стримінгові та аніме-платформи. Це дозволить користувачам оплачувати підписки, покупки в іграх і цифровий контент без використання банківських карток.

Крім того, такий крок має спростити міжнародні покупки та зменшити комісії, які зараз сплачуються картковим мережам. Понад 30% глобальної виручки Sony припадає на США, тому американський ринок розглядають як ключовий для раннього впровадження монети. Водночас поки неясно, чи планує компанія додати ці платежі у свою Layer-2 блокчейн-мережу Soneium.

Для підтримки запуску Sony Bank подала заявку на банківську ліцензію у США та планує відкрити локальне відділення для управління емісією й дотримання регуляторних вимог. Також банк уклав партнерство з Bastion — американським провайдером інфраструктури для стейблкоїнів, який допоможе зі створенням та підтримкою цифрової валюти.

Очікується, що стейблкоїн матиме прив’язку 1:1 до долара США. Для цього Sony Bank потрібно буде відповідати федеральним і штатним вимогам США щодо регулювання стейблкоїнів. Додаткових технічних деталей компанія поки не розкрила.

Sony Financial Group, яка нещодавно вийшла на Токійську фондову біржу як окрема структура від материнської компанії, також оголосила про підтримку проєкту.

Якщо стейблкоїн затвердять і його запуск пройде успішно, він може об’єднати цифрові платежі в межах PlayStation, мобільних ігор, стримінгу та дистрибуції аніме. Аналітики вважають, що це може підвищити залученість користувачів, спростити міжнародні покупки та посилити контроль Sony над власною платіжною інфраструктурою.

Ініціатива вже привернула увагу американських банківських асоціацій. Independent Community Bankers of America (ICBA) заявила, що такий стейблкоїн схожий на депозитний продукт, але не має страхування FDIC. На думку організації, це створює потенційні ризики для захисту споживачів.

Також ICBA наголосила, що Sony Bank має відповідати тим самим регуляторним вимогам, що й американські фінансові установи.

Джерело: Yahoo!Finance.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
