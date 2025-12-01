4 речі, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Економічні дані Сполучених Штатів, аналіз яких було відкладено через шатдаун, продовжують поступово публікуватись, а крипторинок починає місяць зі спадом, що супроводжується черговим падінням Біткоїна нижче $86 тис.
Цього тижня основна увага приділяється ринкам праці та звітам PMI за попередні періоди, а також очікується звіт про інфляцію PCE за вересень.
Оптимізм інвесторів здебільшого покращився минулого тижня, оскільки очікування зниження ставок зміцніли: ф’ючерси CME оцінюють імовірність зниження ставки 10 грудня у 87%.
Тим часом президент Трамп заявив, що вже визначився, хто стане наступним головою Федеральної резервної системи, та оголосить про це «скоро».
Економічні події 1–5 грудня
У понеділок повинні оприлюднити листопадові дані ISM Manufacturing PMI, які дадуть уявлення про стан виробничого сектора США.
У вівторок будуть опубліковані затримані дані про вакансії за вересень, а в середу — дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі. Також у середу буде опубліковано звіт S&P Global Services PMI за листопад і дані PMI у невиробничому секторі.
Читайте також: Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg
«Очікувані дані, ймовірно, підтвердять цю думку, оскільки індекс ISM у виробничій сфері залишиться в зоні спаду, а індекс ISM у сфері послуг наблизиться до нейтрального рівня, судячи з результатів регіональних опитувань», — зазначив економіст ING Джеймс Найтлі в коментарі для WSJ.
У четвер будуть опубліковані дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття, і будь-які ознаки слабкості на ринку праці або в економічній діяльності збільшать ймовірність зниження процентної ставки.
«Після недавніх коментарів ключових чиновників і неоднозначного звіту про зайнятість ринок знову активно очікує третього поспіль зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів», — додав Найтлі.
У п’ятницю будуть опубліковані затримані дані про інфляцію PCE за вересень і звіт про споживчі настрої за грудень, що «додасть палива в економічний вогонь».
Key Events This Week:
1. November ISM Manufacturing PMI data – Monday
2. September JOLTS Job Openings data – Tuesday
3. November ADP Nonfarm Employment data – Wednesday
4. November S&P Global Services PMI data – Wednesday
5. November ISM Non-Manufacturing PMI data -…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 30, 2025
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Криптотрейдер втратив $2 млн за кілька годин, торгуючи цією криптовалютою
2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році
Kraken почав випуск криптокарток в ЄС
За матеріалами cryptopotato.com.