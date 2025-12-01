close-btn
4 речі, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

01.12.2025 15:55
Микола Деркач

Економічні дані Сполучених Штатів, аналіз яких було відкладено через шатдаун, продовжують поступово публікуватись, а крипторинок починає місяць зі спадом, що супроводжується черговим падінням Біткоїна нижче $86 тис.

Фото: freepik.com, pngwing.com

Цього тижня основна увага приділяється ринкам праці та звітам PMI за попередні періоди, а також очікується звіт про інфляцію PCE за вересень.

Оптимізм інвесторів здебільшого покращився минулого тижня, оскільки очікування зниження ставок зміцніли: ф’ючерси CME оцінюють імовірність зниження ставки 10 грудня у 87%.

Тим часом президент Трамп заявив, що вже визначився, хто стане наступним головою Федеральної резервної системи, та оголосить про це «скоро».

Економічні події 1–5 грудня

У понеділок повинні оприлюднити листопадові дані ISM Manufacturing PMI, які дадуть уявлення про стан виробничого сектора США.

У вівторок будуть опубліковані затримані дані про вакансії за вересень, а в середу — дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі. Також у середу буде опубліковано звіт S&P Global Services PMI за листопад і дані PMI у невиробничому секторі.

Читайте також: Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg

«Очікувані дані, ймовірно, підтвердять цю думку, оскільки індекс ISM у виробничій сфері залишиться в зоні спаду, а індекс ISM у сфері послуг наблизиться до нейтрального рівня, судячи з результатів регіональних опитувань», — зазначив економіст ING Джеймс Найтлі в коментарі для WSJ.

У четвер будуть опубліковані дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття, і будь-які ознаки слабкості на ринку праці або в економічній діяльності збільшать ймовірність зниження процентної ставки.

«Після недавніх коментарів ключових чиновників і неоднозначного звіту про зайнятість ринок знову активно очікує третього поспіль зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів», — додав Найтлі.

У п’ятницю будуть опубліковані затримані дані про інфляцію PCE за вересень і звіт про споживчі настрої за грудень, що «додасть палива в економічний вогонь».

За матеріалами cryptopotato.com.

