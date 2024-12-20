Коли в Україні запустять єАкциз — Федоров

Міністерство цифрової трансформації розробляє електронну систему обігу тютюнових виробів та алкоголю — єАкциз, як частину заходів для боротьби з тіньовим ринком

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Він зазначив, що ₴21,9 млрд держава втратила за 2024 рік через тіньовий ринок тютюну.

«Щоб боротися з тіньовим ринком, працюємо над єАкцизом — електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Коли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху — від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через Дію, — написав Федоров. — Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро».

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Міністр також додав, що бета-тест єАкцизу запланований уже на весну 2025 року.

За результатами дослідження Kantar Україна середня річна частка нелегального тютюну в Україні — 16,1 %. У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу. CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

Раніше ми писали, скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти. Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют, а тому надходження до держбюджету від легалізації цифрових активів були б значними.

Крім того, у Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг.

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