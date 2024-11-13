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Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу

13.11.2024 16:10
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації України спільно з Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній — CodeUA

Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу

Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу Фото: Мінцифри

Про це 13 листопада з головної сцени конференції Web Summit у Лісабоні (Португалія) розповів заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. Проєкт реалізується за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», йдеться в пресрелізі Мінцифри.

CodeUA — це B2B-платформа, яка з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків.

Платформа відкриває зручний доступ до справжнього українського IT-потенціалу, надаючи українським компаніям ще одну можливість для розширення на світовому ринку. Через складнощі, спричинені повномасштабною війною, залучати нових іноземних клієнтів стає все важче. Водночас, український ІТ-сектор представлений приблизно 5 тисячами технологічних компаній, серед яких:

  • 2118 активних верифікованих ІТ-компаній, згідно дослідження IT Research Ukraine 2024;
  • 2600+ стартапів, згідно з даними Міністерства цифрової трансформації.

Українська IT-галузь об’єднує понад 300 тисяч висококваліфікованих фахівців, які рухають вперед світовий ринок інновацій. Більшість із них — 82% — займають позиції Middle, Senior та Lead, що підкреслює їхній високий рівень професіоналізму.

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«Code UA — це не лише про збільшення кількості контрактів чи зростання обсягів експорту. Це про глобальний промоушн бренду України як високотехнологічної держави. Його мета — ефективний матчмейкінг між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Попри повномасштабну війну українські ІТ-компанії продовжують співпрацювати із замовниками з усього світу. Це наш гучний глобальний меседж: співпрацюйте з українськими компаніями, будуйте win-win відносини та інвестуйте в них вже зараз», — зазначив Михайло Федоров, віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Іноземні клієнти українських компаній зможуть користуватися широким набором інструментів CodeUA: від аналітичного дашборду сторінки компанії та AI-помічника — до юридичної підтримки на всіх етапах співпраці й цілодобового консьєрж-сервісу. Це дозволить легко знаходити релевантних вендорів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу.

«Частина українського коду міститься у багатьох технологічних продуктах. Ними користуються мільярди людей з усього світу. Ми прагнемо, щоб таких кейсів ставало ще більше. CodeUA задаватиме високі стандарти у роботі й забезпечуватиме ефективний matchmaking з глобальними бізнесами. Львівський ІТ Кластер ретельно перевірятиме портфоліо кожної зареєстрованої на платформі техкомпанії. Це гарантує надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу», — підкреслює Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, найбільшої бізнес-асоціації IT компаній України.

Будь-яка технологічна компанія з представництвом або філією в Україні, яка відповідає вимогам Code.UA, може зареєструватися на платформі безкоштовно. Code.UA сприятиме виходу українських компаній на нові ринки, збільшенню їхнього експортного потенціалу та залученню іноземних інвестицій. Це, у свою чергу, позитивно вплине на розвиток IT-екосистеми та економічне зростання України.

Вже в перший день після офіційної презентації до платформи Code.UA приєдналися понад 200 провідних українських технологічних компаній. Більшість із них вже заповнили свої профілі та пройшли верифікацію.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесДержавні органи
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