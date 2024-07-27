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В Україні найстабільніший фіксований інтернет у світі — Мінцифри

27.07.2024 12:00
Дарія Шуть
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Україна — перша країна у світі за показником стабільності фіксованого інтернету

В Україні найстабільніший фіксований інтернет у світі — Мінцифри

Фото: freepik.com

Про це йдеться в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2023 рік. Це міжнародний рейтинг, який оцінює якість цифрових послуг в країнах за п’ятьма показниками, зокрема й інтернету.

Водночас за стабільністю мобільного інтернету Україна зайняла аж 113 місце серед 121 країни. За швидкістю мобільного інтернету ми на 95 сходинці, а стабільного інтернету — на 57-й.

Загалом за якістю цифрових послуг у світовому рейтингу Україна 46-та, а серед 38 країн Європи — 30-та.

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Як повідомили в Мінцифри України, вони почали приділяти особливу увагу та популяризувати технологію пасивних оптичних мереж (PON) серед операторів і користувачів після перших блекаутів 2022 року — і вони почали зі старих технологій переходити на PON.

«Це єдина технологія, яка забезпечує доступ до інтернету протягом 72 годин під час знеструмлень. Щоб українці могли знаходити провайдерів, які використовують PON, спільно з ЛУН Місто запустили інтерактивну мапу», — нагадують в міністерстві.

Зазначається, що один із кейсів, коли технологія показала свої переваги, був у березні 2024 року. Тоді росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури в Харківській та Одеській областях. Через це в мешканців регіонів зникав інтернет, але 100% людей, які користувалися технологією PON, мали інтернет протягом 72 годин знеструмлень.

Нагадаємо, нещодавно компанія Ookla, власник сервісу Speedtest, опублікувала свіжі результати дослідження швидкості інтернету. В ньому вказано країни з найшвидшим та найповільнішим мобільним і стаціонарним інтернетом.

Україна виявилася однією з країн з найповільнішим мобільним інтернетом, зайнявши 93 місце серед 108 країн. Середня швидкість завантаження становить 21,24 МБ/с, що у 2,5 раза менше за середній показник світового рівня.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїІнтернет
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