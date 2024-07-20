З'явився новий рейтинг інтернет-швидкості у світі: на якому місці Україна

В Україні одне з найповільніших мобільних інтернет-з’єднань у світі, в першу чергу через відсутність 5G

Компанія Ookla, власник сервісу Speedtest, опублікувала свіжі результати дослідження швидкості інтернету. В ньому вказано країни з найшвидшим та найповільнішим мобільним і стаціонарним інтернетом.

Мобільний інтернет

Україна виявилася однією з країн з найповільнішим мобільним інтернетом, зайнявши 93 місце серед 108 країн. Середня швидкість завантаження становить 21,24 МБ/с, що у 2,5 раза менше за середній показник світового рівня.

Найшвидший мобільний інтернет зафіксовано в Катарі зі швидкістю 334,63 МБ/с, а найповільніший — на Кубі зі швидкістю 4,02 МБ/с.

Повільний доступ до мобільного інтернету в Україні пояснюється відсутністю мереж п’ятого покоління (5G). Водночас, в деяких країнах колишнього СРСР, наприклад, в Латвії, Естонії та Литві, вже присутній 5G.

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Стаціонарний інтернет

Тут Україна показала кращі результати, зайнявши 60 місце серед 159 країн. Середня швидкість стаціонарного інтернету в Україні складає 80,02 МБ/с, що трохи нижче за світовий середній показник.

Рекордні показники стаціонарного інтернету зареєстровані в Сінгапурі (285,02 МБ/с), а найнижчі — також на Кубі (2,79 МБ/с).

Широкосмуговий інтернет

Водночас компанія Cable.co.uk оприлюднила результати щорічного дослідження швидкості широкосмугового інтернету у світі. Спеціалісти проаналізували близько 1,5 мільярда тестів швидкості за перше півріччя цього року у 229 країнах. Результати показали, що Ісландія має найшвидший інтернет на планеті із середньою швидкістю 279,55 Мбіт/с.

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Україна посіла 99 місце у глобальному рейтингу з середньою швидкістю завантаження 49,39 Мбіт/с. Це ставить нашу країну в середину світового рейтингу, але нижче багатьох європейських сусідів.

Торік через війну Україна зайняла 101 місце у світі, покинувши першу сотню рейтингу (у 2022 році ми були на 52 місці, а у 2021 – на 77).

При цьому дослідження демонструє загальну тенденцію до покращення якості інтернету у світі. Порівняно з попередніми роками, кількість країн із середньою швидкістю нижче 10 Мбіт/с зменшилася з 94 у 2021 році до 35 у 2024 році.

Нагадаємо, НАТО фінансує проєкт, спрямований на пошук шляхів збереження роботи інтернету в разі нападу на підводні кабелі, які забезпечують цивільний і військовий зв’язок в європейських водах.

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За матеріалами Mediasat, iTechua