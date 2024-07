НАТО хоче перенести інтернет в космос

НАТО фінансує проєкт, спрямований на пошук шляхів збереження роботи інтернету в разі нападу на підводні кабелі, які забезпечують цивільний і військовий зв’язок в європейських водах

Дослідники, серед яких науковці зі США, Ісландії, Швеції і Швейцарії, кажуть, що вони хочуть розробити спосіб безперешкодного перенаправлення інтернет-трафіку з підводних кабелів на супутникові системи в разі саботажу або стихійного лиха. Програма Організації Північноатлантичного договору «Наука заради миру і безпеки» схвалила грант у розмірі 400 000 євро ($433 600) на проєкт вартістю $2,5 млн, також внески роблять науково-дослідні інститути.

Ця ініціатива з’явилась на тлі посилення побоювань, що росія або Китай можуть замінувати, перерізати або іншим чином пошкодити підводні кабелі, намагаючись порушити зв’язок. Дані, що передаються підводними кабелями, становлять приблизно $10 трлн фінансових операцій щодня, і майже весь інтернет-трафік НАТО проходить через них.

Перш ніж дослідники створять робочу операційну систему, вони витратять два роки на тестування прототипів і вивчення правил навігації. Очікується, що в проєкті з часом візьмуть участь комерційні та державні партнери.

Ганс Льовенг, доцент оборонних систем Шведського оборонного університету, який є одним з двох основних співкерівників проєкту, сказав, що він бачить систему, яка може перенаправляти конфіденційні дані навіть в якості запобіжного заходу. За словами Лівонга, розробка автоматизованої системи резервного копіювання в космосі має сенс з огляду на зростаючі загрози для підводної критичної інфраструктури.

Ризики варіюються від ненавмисного розриву кабелів якорями, що тягнуться по морському дну, до навмисного саботажу.

«Маючи достатньо часу, ми впевнені, що зможемо це зробити», — сказав Грегорі Фалько, інженер космічних систем з Корнельського університету і другий співкерівник проєкту, відомого під назвою «Гібридна космічна і підводна архітектура для забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій», або HEIST (Hybrid Space and Submarine Architecture to Ensure Information Security of Telecommunications).