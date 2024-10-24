Інтернет Starlink вперше з’явився в пасажирських літаках

Авіакомпанія Qatar Airways запустила пасажирський Boeing 777, обладнаний Starlink, у вівторок, 22 жовтня, рейсом з Дохи до Лондона. Це перший літак, на якому було встановлено супутниковий Wi-Fi від компанії Ілона Маска

Starlink розроблена та експлуатується компанією SpaceX Ілона Маска, — використовує близько 6 000 сучасних супутників для надання високошвидкісного інтернету з низькою затримкою у всьому світі, у тому числі на висоті 35 000 футів.

Qatar Airways — перша авіакомпанія на Близькому Сході, яка пропонує пасажирам Wi-Fi Starlink. Нові літаки, підключені до мережі, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах. До кінця 2024 року планується запустити 12 Boeing 777-300 оснащених інтернет-послугою.

У 2025 році національний перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.

Генеральний директор Qatar Airways Group, інженер Бадр Мохаммед Аль-Мір (Badr Mohammed Al-Meer) сказав:

«Ми раді запустити наш перший рейс, обладнаний системою Starlink, що ще раз доводить, чому Qatar Airways знаходиться в авангарді авіаційної індустрії. Ця важлива подія, а також наше зобов’язання швидко впровадити Starlink у всьому нашому сучасному флоті, демонструє наше невпинне прагнення запропонувати пасажирам досвід польоту, який виходить за рамки обмежень традиційних авіаперевезень».

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«Надаючи надійний, безперебійний інтернет Starlink на борту, ми з’єднуємо людей з тим, що вони люблять найбільше, навіть на висоті 35 000 футів, роблячи кожну подорож з нами незабутньою», — додав Аль-Мір.

Щоб відзначити виліт першого комерційного рейсу Qatar Airways, обладнаного Starlink, генеральний директор SpaceX Ілон Маск приєднався до пана Аль-Міра в салоні літака за допомогою відеодзвінка, використовуючи «найшвидший Wi-Fi в небі».

«З часом ви побачите, що він стає все кращим і кращим. Це мінімум, а далі буде тільки краще», — сказав Маск.

Раніше ми писали, що Starlink тестує нову послугу за технологією «мобільного шлюзу», яка дозволить обслуговувати великих комерційних користувачів на морі та навіть у повітрі

Також нагадаємо, що фінансування на термінали Starlink для українських військ йде не від керівництва компанії SpaceX та безпосередньо Ілона Маска, а від країни-партнера України.

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За матеріалами independent.co.uk.