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Starlink для України фінансує не Ілон Маск: звідки йдуть гроші

11.10.2024 10:20
Дарія Шуть
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Фінансування на термінали Starlink для українських військ йде не від керівництва компанії SpaceX та безпосередньо Ілона Маска, а від країни-партнера України

Starlink для України фінансує не Ілон Маск: звідки йдуть гроші

Фото: freepik.com, unsplash.com

Термінали Starlink, що використовуються в Україні, зокрема для підвищення обороноздатності, спонсоруються владою Польщі. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський під час пресконференції на Польському радіо.

За його словами, Польща продовжуватиме фінансувати проєкт, оскільки Starlink забезпечує критично важливий доступ до інтернету для українців, що дозволяє ефективно протистояти агресії рф.

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«Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший», – сказав Радослав Сікорський.

Він зазначив, що стабільне підключення до інтернету є одним із ключових факторів, які дозволяють українським військовим продовжувати оборону навіть у складних умовах.

Доступ до інтернету через супутникову мережу залишається критичним для військових операцій та зв’язку, особливо на лінії фронту. Тому міністр запевнив, що Польща не планує зупиняти фінансування терміналів Starlink.

Нагадаємо, SpaceX анонсувала нову послугу Starlink, яка може забезпечувати швидкість завантаження 8 Гбіт/с, навіть якщо користувачі вони знаходяться далеко від землі.

Starlink в рамках тестування нової послуги передала дані зі швидкістю 8 Гбіт/с за новітньою технологією «мобільного шлюзу». Це може дозволити Starlink обслуговувати великих комерційних користувачів на морі та, можливо, навіть в повітрі. Ця нова послуга є частиною стратегії SpaceX зі створення «громадських базових станцій», яка була оголошена в січні.

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За матеріалами expert.in.ua

Рубрики: Війна з РосієюГрошіЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїSpaceX
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