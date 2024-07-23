Starlink тестує нову послугу за технологією «мобільного шлюзу»

Технологія «мобільного шлюзу» може дозволити Starlink обслуговувати великих комерційних користувачів на морі та, можливо, навіть в повітрі

Starlink в рамках тестування нової послуги передала дані зі швидкістю 8 Гбіт/с за новітньою технологією «мобільного шлюзу»

SpaceX анонсувала нову послугу Starlink, яка може забезпечувати швидкість завантаження 8 Гбіт/с, навіть якщо користувачі вони знаходяться далеко від землі.

Віцепрезидент SpaceX з розробки Starlink Майкл Ніколлс опублікував у соцмережі X тест швидкості з Джексонвілля (штат Флорида), показавши, що Starlink забезпечує швидкість завантаження 8102 Мбіт/с.

«Тест швидкості за допомогою нового мобільного громадського шлюзу Starlink, землі в полі зору не видно», — додав Ніколлс, що свідчить про те, що тест проводився або в морі, або в повітрі.

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Ця нова послуга є частиною стратегії SpaceX зі створення «громадських базових станцій», яка була оголошена в січні. Для звичайних споживачів передбачені антени Starlink, які забезпечують швидкість завантаження від 50 до 300 Мбіт/с. Тоді як комерційні клієнти можуть отримати широкосмуговий зв’язок зі швидкістю до 10 Гбіт/с за допомогою більших антен.

«Громадські шлюзи» дозволяють забезпечувати інтернетом віддалені регіони без оптоволоконних мереж. Перша така станція з’явилася в Уналашці, на острові біля Аляски, забезпечуючи інтернетом місцевих жителів через провайдера OptimERA.

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Хоча перша станція в Уналашці є наземною, SpaceX планує розширити використання технології «мобільного шлюзу» для розміщення станцій на морських суднах і літаках. Це дозволить забезпечувати інтернет-послуги судноплавним компаніям та державним клієнтам. У лютому SpaceX отримала ліцензію від Федеральної комісії зі зв’язку США на тестування безпілотних посадкових майданчиків як «шлюзових» станцій.

Встановлення наземних громадських станцій коштує $1,25 млн, а щомісячна плата становить від $75 000, залежно від використаного трафіку.

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За матеріалами PCMag