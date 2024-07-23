close-btn
PaySpaceMagazine

Starlink тестує нову послугу за технологією «мобільного шлюзу»

23.07.2024 20:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Технологія «мобільного шлюзу» може дозволити Starlink обслуговувати великих комерційних користувачів на морі та, можливо, навіть в повітрі

Starlink

Фото: freepik.com

Starlink в рамках тестування нової послуги передала дані зі швидкістю 8 Гбіт/с за новітньою технологією «мобільного шлюзу»

SpaceX анонсувала нову послугу Starlink, яка може забезпечувати швидкість завантаження 8 Гбіт/с, навіть якщо користувачі вони знаходяться далеко від землі.

Віцепрезидент SpaceX з розробки Starlink Майкл Ніколлс опублікував у соцмережі X тест швидкості з Джексонвілля (штат Флорида), показавши, що Starlink забезпечує швидкість завантаження 8102 Мбіт/с.

«Тест швидкості за допомогою нового мобільного громадського шлюзу Starlink, землі в полі зору не видно», — додав Ніколлс, що свідчить про те, що тест проводився або в морі, або в повітрі.

Читайте також: Супутники Starlink прискорюють руйнування озонового шару

Screenshot

Фото: x.com/michaelnicollsx

Ця нова послуга є частиною стратегії SpaceX зі створення «громадських базових станцій», яка була оголошена в січні. Для звичайних споживачів передбачені антени Starlink, які забезпечують швидкість завантаження від 50 до 300 Мбіт/с. Тоді як комерційні клієнти можуть отримати широкосмуговий зв’язок зі швидкістю до 10 Гбіт/с за допомогою більших антен.

«Громадські шлюзи» дозволяють забезпечувати інтернетом віддалені регіони без оптоволоконних мереж. Перша така станція з’явилася в Уналашці, на острові біля Аляски, забезпечуючи інтернетом місцевих жителів через провайдера OptimERA.

Вас може зацікавити: SpaceX представила портативну супутникову антену Starlink Mini

Хоча перша станція в Уналашці є наземною, SpaceX планує розширити використання технології «мобільного шлюзу» для розміщення станцій на морських суднах і літаках. Це дозволить забезпечувати інтернет-послуги судноплавним компаніям та державним клієнтам. У лютому SpaceX отримала ліцензію від Федеральної комісії зі зв’язку США на тестування безпілотних посадкових майданчиків як «шлюзових» станцій.

Встановлення наземних громадських станцій коштує $1,25 млн, а щомісячна плата становить від $75 000, залежно від використаного трафіку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple та Starlink викрили на витоку даних користувачів: що сталось

SpaceX відключить від Starlink деяких абонентів: кого стосується

Vodafone співпрацюватиме зі Starlink: чого очікувати

За матеріалами PCMag

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїSpaceX
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Супутники Starlink прискорюють руйнування озонового шару 07.07.2024

Супутники Starlink прискорюють руйнування озонового шару
SpaceX підписала контракт із NASA на понад $800 млн 30.06.2024

SpaceX підписала контракт із NASA на понад $800 млн
SpaceX представила портативну супутникову антену Starlink Mini 18.06.2024

SpaceX представила портативну супутникову антену Starlink Mini
SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос 01.05.2024

SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос
SpaceX відключить від Starlink деяких абонентів: кого стосується 18.04.2024

SpaceX відключить від Starlink деяких абонентів: кого стосується
Vodafone співпрацюватиме зі Starlink: чого очікувати 16.04.2024

Vodafone співпрацюватиме зі Starlink: чого очікувати
Вибір редакції
Всі
В Mercury назвали причину блокування рахунків українців
ТОП статей 23.07.2024

В Mercury назвали причину блокування рахунків українців

 До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Останні новини
Сьогодні  21:00

Adobe представив нові ШІ-функції в Illustrator і Photoshop

 Сьогодні  20:40

Місяць віддаляється від Землі: як це вплине на людство

 Сьогодні  20:20

Starlink тестує нову послугу за технологією «мобільного шлюзу»

 Сьогодні  20:00

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo

 Сьогодні  19:30

Названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року

 Сьогодні  18:40

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Akurateco

 Сьогодні  18:30

ЄС виділить Укрзалізниці €43 млн: на що підуть гроші

 Всі новини