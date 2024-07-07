Супутники Starlink прискорюють руйнування озонового шару

Тисячі супутників Starlink знаходяться на низькій навколоземній орбіті, деякі з них з часом припинять своє існування і впадуть назад в атмосферу. У процесі падіння вони залишать хімічний слід, який руйнує озоновий шар

Нове дослідження попереджає, що зростання кількості інтернет-супутників призвело до восьмикратного збільшення шкідливих оксидів в атмосфері за шість років.

Інтернет-супутники зазвичай мають короткий термін служби — близько п’яти років, після чого вони сходять з орбіти і падають в атмосферу, де згорають безслідно. Серед майже 10 000 супутників на орбіті дві третини це Starlink компанії SpaceX.

На орбіту було виведено понад 6 000 супутників Starlink. Засновник компанії Ілон Маск планує збільшити їх кількість до 42 000. SpaceX — не єдина компанія, яка будує сузір’я супутниікв на низькій навколоземній орбіті. Blue Origin Project Kuiper планує відправити в космос 3 000 супутників, а європейська OneWeb — 648 супутників. Ці цифри викликають тривогу.

Інтернет-супутники замінюються частіше за інші, і компанії постійно запускають нові супутники, щоб підтримувати свої послуги. Наприкінці свого життя супутники, падаючи, забруднюють атмосферу. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters, супутники виробляють частинки оксиду алюмінію, які запускають хімічні реакції, що руйнують озоновий шар атмосфери.

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«Лише в останні роки люди почали думати, що це може стати проблемою”, — сказав Джозеф Ванг, дослідник з Університету Південної Каліфорнії.

Використовуючи модель супутникової хімії, дослідники виявили, що типовий 250-кілограмовий супутник генерує близько 30 кілограмів наночастинок оксиду алюмінію при вході в атмосферу. Згідно з дослідженням, супутники, які повертаються в атмосферу, збільшили кількість алюмінію в атмосфері на 29,5 відсотка з 2016 по 2022 рік.

Ситуація може погіршитися. Частинки оксиду алюмінію через 30 років опускатимуться в стратосферу, де знаходиться 90% озону. Коли всі заплановані інтернет-сузір’я будуть побудовані, 1 005 тонн алюмінію потрапить в стратосферу, що призведе до викиду 397 тонн оксидів алюмінію на рік, що перевищує природний рівень на 646%.

Це відбувається в той час, коли озоновий шар Землі почав відновлюватися. Оцінка Програми ООН з навколишнього середовища показала, що озоновий шар може повністю відновитися до 2066 року. Майже 99% озоноруйнівних хімічних речовин було виведено з обігу з 1980-х років завдяки міжнародній угоді, підписаній у 1987 році.

Дослідження підкреслює необхідність ефективного регулювання для пом’якшення наслідків зростаючої космічної індустрії, яка активно запускає супутники.

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За матеріалами: Universe Magazine.