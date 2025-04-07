Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України

Німеччина платить за доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька компанія Eutelsat, оскільки Європа шукає альтернативи Starlink Ілона Маска

Виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке повідомила, що компанія вже близько року надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб’ютора.

Виступаючи в штаб-квартирі компанії в Парижі, вона сказала, що це було профінансовано німецьким урядом, але відмовилася коментувати вартість.

Бернеке сказала, що в Україні є менше тисячі терміналів, які підключають користувачів до мережі Eutelsat, що є невеликою часткою від приблизно 50 000 терміналів Starlink, які, за її словами, є в Україні, але вона сказала, що очікує, що ця цифра зростатиме.

«Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 000 до 10 000 терміналів», — сказала вона, додавши, що це може статися «протягом декількох тижнів».

Відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина також фінансувати це додаткове обладнання, прессекретарка Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що це питання знаходиться на стадії обговорення.

«Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля», — сказала Дарлінгтон.

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Більш ворожий підхід президента США Дональда Трампа до України після його повернення до Білого дому викликав занепокоєння в Європі через залежність від компанії Starlink.

Це частина ракетної компанії SpaceX, що належить близькому до Трампа технологічному мільярдерові Ілону Маску. Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв’язок для України та її військових у війні проти росії.

Підрозділ OneWeb компанії Eutelsat є головним конкурентом Starlink у наданні високошвидкісного супутникового інтернету через низькоорбітальні супутники.

Вони знаходяться на меншій висоті, ніж традиційні супутники, що дозволяє їм передавати дані надзвичайно ефективно, забезпечуючи високошвидкісний інтернет для віддалених населених пунктів, морських суден і військових.

Раніше Eutelsat заявляв, що веде переговори з Європейським Союзом про надання Україні додаткового доступу до інтернету.

Бернеке заявила, що переговори з Брюсселем щодо України є активними, і що вони відбуваються в основному в рамках консорціуму за підтримки ЄС, до якого входить Eutelsat і який працює над довгостроковим супутниковим проектом, відомим під назвою IRIS.

Вона зазначила, що Eutelsat має можливості, які може запропонувати Україні через свою мережу геостаціонарних супутників, які знаходяться на більшій відстані від Землі і, як правило, забезпечують нижчу швидкість підключення. Вона зазначила, що мережа використовує термінали, які мають відносно низьку вартість і добре підходять для використання споживачами або в якості альтернативи.

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Джерело: Reuters.