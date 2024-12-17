Європейський союз планує витратити колосальні $11 мільярдів на власну супутникову мережу, подібну до Starlink

Європейська комісія офіційно підписала контракт на створення суверенної і безпечної супутникової інтернет-системи, відомої як IRIS².

Зазначається, що вона не лише задовольняє сучасні потреби у зв’язку, але й закладає основу для стратегічної автономії Європи в цифровому світі. Хоча ЄС говорив про IRIS² протягом багатьох років, стрімко зростаюча вартість проєкту (спочатку близько $7 млрд) відтермінувала його розробку.

Європейська система IRIS² охоплюватиме лише 290 супутників, що робить її набагато меншою за мережу Starlink, яка наразі налічує майже 7000 робочих супутників на низькій орбіті Землі. Однак IRIS² розподілить свої 290 супутників по декількох різних орбітах, в тому числі понад 260 на низькій орбіті, а решту на середніх орбітах.

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Супутникова система розробляється для урядовців та приватних осіб, включаючи бізнес і європейських громадян. Запуск IRIS² запланований на початок 2030-х років. За даними Європейського космічного агентства, загальні витрати на проєкт сягнуть 10,6 мільярда євро ($11,1 млрд) протягом 12-річного контракту.

«ЄС профінансує 6 мільярдів євро протягом трьох фінансових періодів, ЄКА — 550 мільйонів євро, а приватний сектор — понад 4 мільярди євро», — пояснили у космічному агентстві.

Серед компаній приватного сектору — консорціум європейських супутникових провайдерів SES SA, Eutelsat і Hispasat, якому було доручено розробити IRIS². Попри високу вартість, ЄС заявив, що супутникова мережа, яка розробляється для забезпечення гігабітного зв’язку, допоможе Європі в часи невизначеності і нестабільності, зміцнивши її обороноздатність.

Ця новина з’явилася на тлі занепокоєння щодо контролю SpaceX над компанією Starlink, яка має вирішальне значення для українських військових, що продовжують боротися з російським вторгненням. Попри підтримку України, генеральний директор SpaceX Ілон Маск регулярно контактує з президентом росії володимиром путіним.

Нагадаємо, авіакомпанія Qatar Airways запустила пасажирський Boeing 777, обладнаний Starlink, у вівторок, 22 жовтня, рейсом з Дохи до Лондона. Це перший літак, на якому було встановлено супутниковий Wi-Fi від компанії Ілона Маска.

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За матеріалами PCMag