Київстар і Starlink впровадять революційний супутниковий зв’язок в Україні

Найбільший мобільний оператор України Київстар підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, які отримають доступ до інноваційної послуги Starlink — Direct to Cell. Це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку, йдеться в пресрелізі Київстару.

Очікується, що компанія Київстар розпочне надання послуг Starlink Direct to Cell з можливістю обміну SMS та OTT-повідомленнями вже у четвертому кварталі 2025 року. На наступному етапі буде реалізовано підтримку голосового зв’язку та передачі даних.

«Київстар зробив величезну роботу, інвестуючи в 4G зв’язок в Україні, розширивши покриття на віддалені території та підвищивши енергостійкість своєї мережі. Це партнерство вкотре засвідчує нашу високу відданість Україні, а також дозволить значною мірою підвищити стійкість наших послуг завдяки супутниковим технологіям. Ми раді розпочати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну однією зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв’язку Direct to Cell», — коментує угоду Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group.

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СЕО «Київстар» Олександр Комаров підкреслив важливість ролі компанії у забезпеченні зв’язку для українців та значення співпраці зі Starlink.

«Київстар є основою стійкості України під час війни. Ми прагнемо і надалі робити все можливе, аби забезпечити зв’язок для кожного українця. Наша співпраця зі Starlink стане революційною у досягненні стратегічної мети — «4G всюди». Ми пишаємося тим, що забезпечуємо винятковий сервіс для наших клієнтів та впроваджуємо нові унікальні технології світових гігантів для українців завдяки міжнародному партнерству», — додав Олександр Комаров, СЕО Київстар.

З початку повномасштабної війни Київстар спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектру та енергетичну незалежність. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.

Нагадаємо, що Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України. У Київстарі відзвітували, що за підсумками тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%. Задля покращення 4G-мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у деяких містах.

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