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Співзасносник GitHub створить браузер з відкритим інтернетом

05.07.2024 14:20
Ольга Деркач
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Нова американська некомерційна організація під назвою Ladybird Browser Initiative була створена для розробки веб-браузера Ladybird, заснованого на новому движку, який не запозичує код з інших браузерів

Співзасносник GitHub створить браузер з відкритим інтернетом

Співзасносник GitHub створить браузер з відкритим інтернетом Фото: freepik.com

Першими директорами організації стали провідний розробник Андреас Клінг і співзасновник GitHub Кріс Ванстрат. Вона фінансується повністю за рахунок спонсорських внесків від тих, хто «піклується про відкритий веб», і прийматиме лише «необмежені пожертви».

Програмне забезпечення має відкритий вихідний код на GitHub і використовує дозвільну ліцензію BSD-2-Clause License.

Ladybird виникла як HTML-переглядач для SerenityOS, створеної Клінгом у 2018 році як Unix-подібна операційна система для процесорів x86-64. Минулого місяця Клінґ передав SerenityOS групі супровідників, заявивши, що вся його увага тепер зосереджена на браузері Ladybird, який він перетворив на новий проєкт вищого рівня, орієнтований на Linux і macOS. Він також сказав, що на відміну від SerenityOS, Ladybird буде «використовувати більшу екосистему OSS», що означає, що він буде використовувати інші бібліотеки з відкритим вихідним кодом для деяких функцій.

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Проєкт був позитивно сприйнятий ентузіастами відкритого інтернету, з такими коментарями, як «Я думаю, що це величезний подарунок інтернету» і «Браво Андреас, і спасибі за роботу над збереженням нейтральності інтернету».

«Чому Ladybird буде працювати краще, ніж Mozilla? Ми ставимо перед собою набагато вужчу мету, ніж Mozilla, і сподіваємося, що зосередження лише на браузерах дозволить нам зберегти простоту і фінансову стійкість», — сказав Клінг.

Ladybird написана на C++. Згідно з домашньою сторінкою проєкту, вибір мови пов’язаний з тим, що Клінгу було це «найзручніше» при створенні SerenityOS, але зараз команда «оцінює ряд альтернатив» і планує незабаром додати до проєкту другу мову. Клінг підтвердив, що «наша наступна мова буде безпечною».

Завдання для невеликої команди — 3 співробітників, і ще 3 приєднаються в наступному місяці, за словами Клінга — є значним, оскільки існує як технічний виклик створення конкурентоспроможного веб-браузера, так і маркетинговий виклик переконати людей перейти з Chrome, Safari або Edge, які наразі є найпопулярнішими і займають понад 88% ринку. Firefox, який використовує движок Gecko від Mozilla, має лише 2,75% ринку, і навіть Microsoft Edge — трохи більше 5%.

Нагадаємо, що зʼявився екологічний браузер Ecosia. Як і у випадку з пошуковою системою Ecosia, чим більше ви користуєтеся браузером, тим більше дерев ви допоможете посадити. Берлінська компанія заявляє, що з 2009 року вона вже висадила 200 мільйонів дерев.

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За матеріалами: Dev Class.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїІнтернет
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