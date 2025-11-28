close-btn
PaySpaceMagazine

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

28.11.2025 18:00
Ольга Деркач

Ціна XRP демонструє перші ознаки можливого обвалу: у четвер, 27 листопада, на денному графіку з’явилася фігура «хрест смерті»

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

Фото: motionarray.com

Історично ця технічна модель — коли 50-денна проста ковзна середня (SMA) перетинає 200-денну зверху вниз — супроводжувалася падіннями для XRP до 15%. Це вказує на можливе зниження в напрямку діапазону $1,50, виходячи з ціни $2,17.

Аналітик ринку Umair зазначив, що актив консолідується між $1,90 та $2,08, назвавши цей діапазон «ключовою зоною рішення». Тривала торгівля в цьому коридорі може розтягнути консолідацію на місяць, тоді як провал нижче може спричинити різке падіння.

Те саме формування вже з’являлося цього місяця — 9 листопада, коли XRP торгувався близько $2,33, після чого до 17 листопада впав до $2,21. Минулого місяця, 2 жовтня, цей сигнал збігся зі зниженням на 10,6% на тижневому графіку.

Цікаве по темі: Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик

Чи знову XRP буксує

Ширший ринок криптовалют сьогодні демонструє помітне зростання: більшість великих монет рухаються вгору на тлі відновленого інтересу інвесторів. Наприклад, Біткоїн стрімко зріс: його ринкова капіталізація піднялася з $1,73 трлн до $1,83 трлн, тоді як Ethereum додав майже 4% та утримався вище позначки $3 000.

Тим часом XRP продовжує слабшати, залишаючись нижче опору на рівні $2,30. Індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 46, що вказує на ослаблений імпульс, який може зберігатися найближчим часом.

Попри те що ціна XRP стабільно знижується з початку листопада, варто відзначити: обсяги резервів на біржах також падають. Це може свідчити про потенційно зворотний зв’язок між ліквідністю та впевненістю інвесторів. Іншими словами, зменшення біржових запасів часто вважається довгостроковим «бичачим» сигналом, оскільки нижча пропозиція обмежує тиск продажів.

Втім, короткострокові настрої залишаються крихкими через макроекономічну невизначеність, зокрема напередодні засідання Федеральної резервної системи. Ба більше, монета торгується поблизу свого двотижневого ковзного середнього, що радше вказує на бокову консолідацію, ніж на ознаки розвороту тренду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році 28.11.2025

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році
Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик 28.11.2025

Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик
Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету 27.11.2025

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету
Kraken почав випуск криптокарток в ЄС 27.11.2025

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС
Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році 27.11.2025

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році
Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу 27.11.2025

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 Сьогодні  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 Сьогодні  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 Сьогодні  16:30

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Сьогодні  16:00

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

 Сьогодні  15:00

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

 Сьогодні  14:00

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.