XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

Ціна XRP демонструє перші ознаки можливого обвалу: у четвер, 27 листопада, на денному графіку з’явилася фігура «хрест смерті»

Історично ця технічна модель — коли 50-денна проста ковзна середня (SMA) перетинає 200-денну зверху вниз — супроводжувалася падіннями для XRP до 15%. Це вказує на можливе зниження в напрямку діапазону $1,50, виходячи з ціни $2,17.

Аналітик ринку Umair зазначив, що актив консолідується між $1,90 та $2,08, назвавши цей діапазон «ключовою зоною рішення». Тривала торгівля в цьому коридорі може розтягнути консолідацію на місяць, тоді як провал нижче може спричинити різке падіння.

Те саме формування вже з’являлося цього місяця — 9 листопада, коли XRP торгувався близько $2,33, після чого до 17 листопада впав до $2,21. Минулого місяця, 2 жовтня, цей сигнал збігся зі зниженням на 10,6% на тижневому графіку.

Цікаве по темі: Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик

Чи знову XRP буксує

Ширший ринок криптовалют сьогодні демонструє помітне зростання: більшість великих монет рухаються вгору на тлі відновленого інтересу інвесторів. Наприклад, Біткоїн стрімко зріс: його ринкова капіталізація піднялася з $1,73 трлн до $1,83 трлн, тоді як Ethereum додав майже 4% та утримався вище позначки $3 000.

Тим часом XRP продовжує слабшати, залишаючись нижче опору на рівні $2,30. Індекс відносної сили (RSI) перебуває на позначці 46, що вказує на ослаблений імпульс, який може зберігатися найближчим часом.

Попри те що ціна XRP стабільно знижується з початку листопада, варто відзначити: обсяги резервів на біржах також падають. Це може свідчити про потенційно зворотний зв’язок між ліквідністю та впевненістю інвесторів. Іншими словами, зменшення біржових запасів часто вважається довгостроковим «бичачим» сигналом, оскільки нижча пропозиція обмежує тиск продажів.

Втім, короткострокові настрої залишаються крихкими через макроекономічну невизначеність, зокрема напередодні засідання Федеральної резервної системи. Ба більше, монета торгується поблизу свого двотижневого ковзного середнього, що радше вказує на бокову консолідацію, ніж на ознаки розвороту тренду.

Джерело: Finbold.