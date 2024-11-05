Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець

Міністерство цифрової трансформації додало 5 нових послуг в е-Підприємець

Про це повідомило Мінцифри у своєму Telegram.

«Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги — від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів», — пише Мінцифри.

Нові сервіси для бізнесу Михайло Федоров презентував на масштабному івенті Країна е-Підприємців.

Відтепер в одній заяві е-Підприємця українці зможуть оформити:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заяву про реєстрацію РРО;

заяву про реєстрацію ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

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Комплексний сервіс е-Підприємець, який був запущений на порталі Дія пів року тому, вже отримав 1 870 заяв від українців. Завдяки цьому сервісу, підприємці можуть за кілька хвилин замовити всі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від реєстрації ФОП до отримання пожежної декларації. Те, що раніше могло зайняти більше місяця, з Дією займає в середньому 30 хвилин.

«Витрачайте час на розвиток бізнесу, а не бюрократію», — додає Мінцифри.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американським фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

Нагадаємо, що в е-Підприємець з’явилась нова послуга для бізнесу. Відтепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія.

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