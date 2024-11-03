Скільки Україна залучила коштів за жовтень: зовнішні та внутрішні надходження

Загальні надходження до Держбюджету України за жовтень 2024 року становили 287,7 млрд грн. Із них зовнішня допомога — 57,7 млрд грн; внутрішні залучення — 230 млрд грн

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

Внутрішніми ресурсами, за словами нардепа, вдалося залучити 230 млрд грн (навіть трохи більше, враховуючи приватизацію). Із них:

митниця: +54 млрд грн. Це -13% до плану (-8,1 млрд);

податкова: +68,9 млрд грн. Це +0,5% до плану (+0,3 млрд грн);

ОВДП: +107 млрд грн.

Зовнішня допомога за жовтень — $1,4 млрд (або 57,7 млрд грн): МВФ $1,1 млрд та Канада $300 млн.

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«До речі, зверніть увагу на +107 млрд грн залучених через внутрішні запозичення в жовтні — це рекорд за весь час! Ну і наслідок закриття діри в 500 млрд в цьому році. Коли треба до кінця року залучити 216 млрд грн. І тому Мінфін має на кожному аукціоні до кінця року розміщуватись на 27 млрд грн або більше», — додав Железняк.

Також заступник голови парламентської комісії з питань фінансів розповів, що у жовтні Україна продала майже рекордну кількість валюти — $3,43 млрд. Більше за весь час було у грудні 2023, тоді продаж валюти становив $3,55 млрд.

«Тому резерви за жовтень знову впадуть. Але враховуючи, що ми виконали все по вимогам США та ЄС, скоро прийдуть значні транші і поповнимо їх», — пояснив нардеп.

Нагадаємо, що правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

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