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Обсяги касових оборотів банків зросли у 2024 році — НБУ

29.10.2024 21:00
Ольга Деркач
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За даними Національного банку України (НБУ) обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень цього року становив 2 038,7 млрд грн. Це на 11,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року

Обсяги касових оборотів банків зросли у 2024 році — НБУ

Обсяги касових оборотів банків зросли у 2024 році — НБУ Фото: bank.gov.ua

Видача готівки через банківські каси за перші дев’ять місяців 2024 року зросла на 12,5% і досягла 2 067,3 млрд грн. Це збільшення пов’язане з відновленням економічної активності, зокрема завдяки зростанню споживчих витрат, спричиненому підвищенням зарплат і соціальних виплат.

Обороти кас банків (як надходження, так і видача) за цей період перевищили показники аналогічного періоду довоєнного 2021 року в середньому на 11%.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків вплинуло збереження високих безпекових ризиків, зокрема подальші обстріли енергетичних об’єктів, що спонукає населення переводити частину власних заощаджень у готівку.

Обсяги касових оборотів банків зросли у 2024 році — НБУ

Обсяги касових оборотів банків зросли у 2024 році — НБУ Інфографіка: НБУ.

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Найбільші обсяги готівки з кас у січні – вересні 2024 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (85,1% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,8% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів (3,4% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень);
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4% від загального обсягу надходжень);
  • надходження від продажу іноземної валюти (18,2% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (12,9% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, що НБУ співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією. НБУ та МФК 25 жовтня 2024 року у Вашингтоні (США) підписали два нові договори про співпрацю. Їхня мета — розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України в умовах постійних викликів, спричинених російським вторгненням.

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Рубрики: БанкиГрошіСвітНовиниНБУ
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