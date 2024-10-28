НБУ співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією

Національний банк України (НБУ) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК) 25 жовтня 2024 року у Вашингтоні (США) підписали два нові договори про співпрацю

Їхня мета — розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України в умовах постійних викликів, спричинених російським вторгненням.

Співробітництво між Нацбанком та МФК відбуватиметься у двох сферах: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).

«Ми щиро вдячні за потужну технічну та фінансову підтримку, яку надає Група Світового банку, та цінуємо нашу давню та успішну співпрацю. Допомога експертів групи завжди ефективна та фахова, разом з ними Національний банк продовжує втілювати амбітні реформи та програми у найширших напрямках. Це вдосконалення системи банківського нагляду та регулювання, впровадження системи страхування воєнних ризиків, яка значно поліпшить умови для залучення інвестицій в Україну, розвиток миттєвих платежів, токенізації та оверсайту, зеленого фінансування та багато іншого», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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Альфонсо Гарсія Мора, регіональний віцепрезидент МФК у справах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну, прокоментував важливість угод, спрямованих на розвиток цифрових фінансових послуг та вирішення проблеми непрацюючих кредитів в Україні.

«Ці угоди, укладені з метою розвитку цифрових фінансових послуг та вирішення проблеми непрацюючих кредитів, і є частиною зусиль МФК, спрямованих на покращення доступу до фінансування для українського бізнесу в умовах російського вторгнення, — зазначив Мора. — Це результат плідної співпраці між МФК, SECO, FIAS, Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF) та урядом України. Разом ми прагнемо побудувати інклюзивніший та стійкіший фінансовий сектор, який є життєво важливим для відновлення економіки України».

У межах першого договору Національний банк та МФК домовилися розвивати екосистему цифрових фінансових послуг в Україні, стимулювати інновації через відкритий банкінг, підтримувати агентські банківські канали, сприяти впровадженню інновацій через регуляторну «пісочницю» НБУ та збільшувати обсяги безготівкових операцій для наближення до європейських стандартів.

У межах другого договору Національний банк та МФК планують створити правову базу для компаній з урегулювання проблемних активів в Україні, що допоможе зменшити кількість непрацюючих кредитів, посилити стійкість банківського сектору та залучити приватні інвестиції.

Нагадаємо, що НБУ анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам. Ще до однієї компанії застосовано захід впливу.

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