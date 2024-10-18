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З яких країн надходить найбільше кредитових переказів в Україну — НБУ

18.10.2024 13:50
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) вперше опублікував інформацію про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет. Дані почали збирати з минулого року

З яких країн надходить найбільше кредитових переказів в Україну — НБУ

Фото: freepik.com

За допомогою кредитових та дебетових переказів бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні. У тому числі розрахунки для здійснення міжнародної торгівлі (експорт/імпорт товарів та послуг).

В НБУ зазначають, що ця звітність відповідає підходам Європейського центробанку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій.

Послуги з виконання платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету в Україні населенню та бізнесу надають усі 62 банки та одна небанківська фінансова установа.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Кредитові та дебетові перекази у першому півріччі 2024-го

За перші шість місяців цього року було здійснено 0,8 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 21,23 млрд грн.

Водночас більш розповсюдженими є кредитові перекази. За пів року їх здійснено:

  • в межах України – 1 848 млн шт. на суму майже 20 166 млрд грн;
  • в Україну – 2,52 млн шт. на суму $33,89 млрд в еквіваленті;
  • з України – 0,56 млн шт. на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

Найбільша кількість кредитових переказів в межах України була з рахунків фізичних осіб — 1 603,7 млн шт., або 86,78% від загальної кількості відповідних платіжних операцій. Однак за сумою найбільше таких платіжних операцій було здійснено з рахунків бізнесу: 18 063,20 млрд грн, або 89,57% від загальної суми.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Звичайним українцям з-за кордону за цей період надійшло 55,41% від загальної кількості кредитових переказів. А от за сумою також лідирує бізнес – 94,16% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло на користь суб’єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами).

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%), Сполучених Штатів Америки (11,79%).

Найбільший обсяг кредитових переказів з України здійснив бізнес (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,52 млн шт. на суму $35,02 млрд в еквіваленті. Це 93,67% та 99,8% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів з України надійшло до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).

Раніше ми писали про те, які комісії стягують за перекази та зняття коштів провідні банки України.

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Рубрики: Грошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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