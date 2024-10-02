НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика

У День захисників і захисниць України голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний разом з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком, урочисто презентували пам’ятну монету «Абсолютний»

Ця нова монета присвячена визначній події у світовому спорті: у травні 2024 року Олександр Усик вперше за останні 25 років став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об’єднавши чотири чемпіонські пояси. Цей здобуток став потужним джерелом натхнення для кожного українця.

«Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпі українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення, — сказав Пишний, презентуючи пам’ятну монету. — Назва монети — «Абсолютний» — увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до перемоги, й найбільше – захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати й передавати далі».

Олександр Усик приєднався до презентації онлайн.

«Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги – це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних», — сказав Усик.

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На аверсі монети, на дзеркальному тлі, зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена під час «битви поглядів» перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною.

На реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона на тлі абрису монумента «Батьківщина-мати» — символу незламності й сили українського народу. Внизу, ліворуч і праворуч від силуету чемпіона, зазначено написи: 18.05.2024 (дата бою), АБСОЛЮТНИЙ та UNDISPUTED (титул, здобутий спортсменом). Дизайн монети розробила Олександра Кучинська, а скульптори — Володимир Атаманчук і Володимир Дем’яненко.

Пам’ятна монета «Абсолютний» введена в обіг 01 жовтня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Тираж — до 50 тис. штук.

Нагадаємо, що система BankID НБУ пройшла попередню перевірку на відповідність правилам ЄС. Попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення BankID НБУ у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.

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