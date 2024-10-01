НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Наступного тижня буде поповнено перелік бенчмарк-ОВДП, які українські банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів

Національний банк України (НБУ) вирішив розширити список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), коштом яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Так, з 11 жовтня до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000232607 і UA4000232615. Їхнє перше розміщення Міністерство фінансів України здійснило 3 вересня.

Такими паперами можна покривати до 60% від суми обов’язкових резервів для відповідного періоду утримання.

За даними Нацбанку, це рішення сприятиме збільшенню активності на аукціонах Мінфіну із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Читайте також: НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

В НБУ нагадали, що з 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Починаючи з 11 жовтня 2024 року, він міститиме тринадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177 та нові UA4000232607 і UA4000232615.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням правління НБУ, яке набирає чинності з 10 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, з моменту запровадження воєнного стану в Україні уряд залучив понад 1,1 млрд грн від продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах.

Протягом восьми місяців 2024-го держава залучила від розміщення ОВДП на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті: 232 959,1 млн грн, $1 456,6 млн та €670,8 млн.

Також ми писали, що за 7 місяців з початку року портфель ринкових ОВДП (без НБУ) збільшився на 10,7% (+94 млрд грн). Основний приріст (майже ¾) забезпечили банки, тоді якнайбільшими темпами зростав портфель бізнесу та населення.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Названо банк, через який українці частіше всього купують ОВДП

Які ОВДП популярні серед українців: аналіз експертів

Перспективи інвестування в ОВДП у 2024 році: аналітика

Джерело: НБУ