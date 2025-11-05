close-btn
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

05.11.2025 10:00
Ольга Деркач

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 1 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня — 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року

Фото: bank.gov.ua

У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні — вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, до 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за дев’ять місяців 2025 року знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%, бізнесу — на 6,5 в. п. до 32,5%.

Цікаве по темі: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

  • у приватних українських банках — до 9,3%;
  • у банках з іноземним капіталом — до 7,5%;
  • у державних банках — до 36,8%.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015–2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк»), частка NPL станом на 1 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% — загалом у банківській системі.

Нагадаємо, що НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні. Система BankID залишається надійним сервісом віддаленої ідентифікації для громадян України, забезпечуючи зручний доступ до різних сфер дистанційних послуг. За III квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
