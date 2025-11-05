Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 1 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня — 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року

У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні — вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, до 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за дев’ять місяців 2025 року знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%, бізнесу — на 6,5 в. п. до 32,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках — до 9,3%;

у банках з іноземним капіталом — до 7,5%;

у державних банках — до 36,8%.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015–2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк»), частка NPL станом на 1 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% — загалом у банківській системі.

