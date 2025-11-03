НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»

Національний банк України (НБУ) традиційно поповнив серію пам’ятних монет «Східний календар». Нова монета присвячена символу 2026 року за китайською астрологією — Вогняному (Червоному) Коню

Про це НБУ повідомив у своєму Telegram.

Кінь — сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність і прагнення до свободи. Він символізує динаміку, рішучість і внутрішню силу.

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізованого коня на тлі підкови — символу удачі та захисту, яких НБУ зичить українським захисникам і захисницям. Під зображенням — три крапки, що символізують продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху «за вітром» або «проти вітру» — як метафору спротиву та прагнення до свободи.

Цікаве по темі: НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

На аверсі монети зображені 12 символів східного календаря, у центрі — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головний знак 2026 року. Авторка дизайну — художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Атаманчук.

Випуск і продаж

Пам’ятна монета «Рік Коня» вводиться в обіг 3 листопада 2025 року. Її номінал становить 5 гривень, а тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати монету можна буде з 4 листопада в інтернет-магазині НБУ, а також у банках-дистриб’юторах після відвантаження Банкнотно-монетним двором. Інформацію про точки продажу можна знайти на офіційних сайтах банків.

Нагадаємо, що НБУ розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. До переліку бенчмарк-ОВДП додано новий випуск з ISIN UA4000237564, який Міністерство фінансів України вперше розмістило 14 жовтня 2025 року.

