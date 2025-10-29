НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

Система BankID залишається надійним сервісом віддаленої ідентифікації для громадян України, забезпечуючи зручний доступ до різних сфер дистанційних послуг

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Динаміка використання системи

За III квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у:

некомерційних абонентів – на 18%;

комерційних абонентів – на 3%.

У некомерційних абонентів найбільша частка ідентифікацій у ІІІ кварталі припадала на державні онлайн-портали, зокрема:

17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) – через ID.GOV.UA. Це на 20% більше, ніж у II кварталі цього року. Cеред них 6,2 млн – для отримання послуг МВС (+56%), 3,9 млн – послуги Пенсійного фонду України (+26%), 2,5 млн – для підписання петицій та звернень до органів влади;

5,5 млн ідентифікацій – у мобільному застосунку Резерв+ (+18%);

2,6 млн – у застосунку Дія (+10%).

Також у 10 разів зросла кількість трансакцій в освітньому застосунку Мрія та у III кварталі становила 91 тис. ідентифікацій.

Нові учасники системи

У III кварталі 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких:

сервіс, що надає працівникам доступ до фактично зароблених коштів (зарплата на вимогу);

сервіс для публікації оголошень про оренду чи продаж власного нерухомого майна;

фінансова компанія з онлайн-кредитування.

Станом на кінець вересня 2025 року Система BankID НБУ об’єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів – надавачів послуг.

Також у вересні оптимізовано міжабонентські тарифи. Мета змін – зробити участь у системі привабливішою для нових сегментів бізнесу та сприяти створенню нових цифрових продуктів.

Оновлена тарифна модель дає змогу абонентам ‒ надавачам послуг оптимізувати власні витрати та обрати найзручніші пакети відповідно до обсягів і типів операцій.

Водночас очікується, що банки-ідентифікатори зберігатимуть рівень дохідність завдяки зростанню кількості трансакцій завдяки підключенню нових сервісів і розширенню сфер використання системи.

Такі зміни сприяють збалансованому розвитку ринку цифрової ідентифікації в Україні та розширюють можливості для впровадження інноваційних онлайн-рішень у приватному і державному секторах.

