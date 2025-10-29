close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

29.10.2025 20:00
Ольга Деркач

Система BankID залишається надійним сервісом віддаленої ідентифікації для громадян України, забезпечуючи зручний доступ до різних сфер дистанційних послуг

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Динаміка використання системи

За III квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у:

  • некомерційних абонентів – на 18%;
  • комерційних абонентів – на 3%.

У некомерційних абонентів найбільша частка ідентифікацій у ІІІ кварталі припадала на державні онлайн-портали, зокрема:

  • 17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) – через ID.GOV.UA. Це на 20% більше, ніж у II кварталі цього року. Cеред них 6,2 млн – для отримання послуг МВС (+56%), 3,9 млн – послуги Пенсійного фонду України (+26%), 2,5 млн – для підписання петицій та звернень до органів влади;
  • 5,5 млн ідентифікацій – у мобільному застосунку Резерв+ (+18%);
  • 2,6 млн – у застосунку Дія (+10%).

Також у 10 разів зросла кількість трансакцій в освітньому застосунку Мрія та у III кварталі становила 91 тис. ідентифікацій.

Читайте також: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

Фото: t.me/nbu_ua

Нові учасники системи

У III кварталі 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких:

  • сервіс, що надає працівникам доступ до фактично зароблених коштів (зарплата на вимогу);
  • сервіс для публікації оголошень про оренду чи продаж власного нерухомого майна;
  • фінансова компанія з онлайн-кредитування.

Станом на кінець вересня 2025 року Система BankID НБУ об’єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів – надавачів послуг.

Також у вересні оптимізовано міжабонентські тарифи. Мета змін – зробити участь у системі привабливішою для нових сегментів бізнесу та сприяти створенню нових цифрових продуктів.

Оновлена тарифна модель дає змогу абонентам ‒ надавачам послуг оптимізувати власні витрати та обрати найзручніші пакети відповідно до обсягів і типів операцій.

Водночас очікується, що банки-ідентифікатори зберігатимуть рівень дохідність завдяки зростанню кількості трансакцій завдяки підключенню нових сервісів і розширенню сфер використання системи.

Такі зміни сприяють збалансованому розвитку ринку цифрової ідентифікації в Україні та розширюють можливості для впровадження інноваційних онлайн-рішень у приватному і державному секторах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

НБУ переглянув облікову ставку

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven 28.10.2025

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven
PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT 28.10.2025

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів 28.10.2025

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів
PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець 27.10.2025

PayPal інтегрує Mastercard Agent Pay у свій гаманець
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  20:30

Укрзалізниця отримає $9,2 млн від фонду Говарда Баффета

 Сьогодні  20:00

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

 Сьогодні  19:10

Розпочався відбір стартапів до української делегації на CES 2026

 Сьогодні  18:20

Visa розширює підтримку стейблкоїнів на чотирьох блокчейнах

 Сьогодні  17:10

XRP подає сигнал можливої корекції: чи впаде ціна

 Сьогодні  14:50

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

 Сьогодні  13:40

На які потреби українці найчастіше беруть мікрокредити — дослідження

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.