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НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

27.09.2024 13:50
Дарія Шуть
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Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, ціну на кредити для бізнесу та населення

НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

Фото: bank.gov.ua

Нагадаємо, 19 вересня Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання вирішив не змінювати облікову ставку, залишивши її на рівні 13%. В Нацбанку зазначили, що це рішення враховує необхідність наближення інфляції до цілі 5% у наступні роки та забезпечення стійкості валютного ринку. Останній раз облікову ставку знизили в середині червня — з 13,5% до 13%.

НБУ допускає відновлення циклу зниження облікової ставки в країни, але лише після отримання коштів від заморожених російських активів.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, коментуючи ситуацію з ключовою ставкою в Україні.

За його словами, Нацбанк прогнозував прискорення інфляції. Баланс ризиків наразі схиляється у бік подальшого прискорення, саме тому регулятор зупинив цикл зниження облікової ставки.

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«Інфляційна динаміка знаходиться в межах прогнозу Нацбанку, через це доцільності робити більш жорсткою монетарну політику немає», — пояснив Пишний.

Він зазначив, що НБУ діятиме залежно від ситуації, давши так званий двосторонній forward guidance.

Водночас голова Нацбанку наголосив, що відновити цикл пом’якшення монетарної політики може допомогти реалізація позитивних ризиків, зокрема надходження від заморожених активів рф.

Наразі заморожені активи Центрального банку рф в ЄС сягають €210 млрд і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у €2,5–3 млрд на рік.

Раніше ми писали, що у липні Європейська комісія оголосила про першу виплату в розмірі 1,5 млрд євро для України. Це кошти, отримані від заморожених російських активів. Їх витратять на оборону та відбудову України.

Нагадаємо, у травні Рада Європейського Союзу (ЄС) схвалила використання чистих надприбутків від заморожених російських прибутків на потреби України, зокрема відновлення та самооборону. За попередніми підрахунками, до кінця року Україна може розраховувати на надання 3 млрд євро у 2024 році.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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